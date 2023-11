ม.อ.ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ภายใต้หัวข้อ “The importance of science for peace-building”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -













วันนี้ (29 พ.ย.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ International Peace Foundation (IPF) และการสนับสนุนของ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด โรงแรมดุสิตธานี แอนด์รีสอร์ท ธนาคารกสิกรไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู เปิดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ Prof. Takaaki Kajita ในหัวข้อ “The importance of science for peace-building” ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน และในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566 โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน Mr. Uwe Morawetz, Founding Chairman of International Peace Foundation กล่าวรายงาน ศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม L1 และ L2 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ทีมงานของท่านที่สถานีตรวจวัดนิวทริโน Super-Kamiokande พบว่าเมื่อรังสีคอสมิกกระทบชั้นบรรยากาศโลก นิวทริโนที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนรูปสลับไปมาระหว่างนิวทริโนสองชนิดก่อนที่จะไปถึงเครื่องตรวจวัดใต้ภูเขา Ikenoyama ใน Kamioka ประเทศญี่ปุ่นการค้นพบนี้พิสูจน์การมีอยู่ของการเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาของนิวทริโน และชี้ให้เห็นความบกพร่องของแบบจำลองมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยทฤษฏีนี้สันนิษฐานว่านิวทริโนไม่มีมวลผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า กิจกรรมปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่สอง ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) และอีก 5 คณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566ด้าน ศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมจัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ Prof. Takaaki Kajita ในหัวข้อ “The importance of science for peace-building” จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายเครือข่ายวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. หัวข้อ Personalized medicine renolution : Are we going to cure all diseases and at what price? โดย Prof. Aaron Ciechanover ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. หัวข้อ The prospects for global financial stability โดย Prof. Robert F. Engle III ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ.วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. หัวข้อ The role of basic science in biotechnology โดย Prof. Randy W.Schekman ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์