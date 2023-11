ภูเก็ตพร้อม! เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อคืนวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคใต้) ทีเส็บ และ ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักของภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก ร่วมแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารจากยูเนสโก (UNESCO Creative Cities of Gastronomy (CoGs) Subnetwork Annual Conference 2024) หลังจังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ภัตตาคาร Blue Elephant ภูเก็ตนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในปี 2567 จังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับสิทธิให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารจากยูเนสโก (UNESCO Creative Cities of Gastronomy (CoGs) Subnetwork Annual Conference 2024) ซึ่งจะมีสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ผ่านมาหลายภาคส่วนร่วมกันในการเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ หลังจากได้รับเลือกแล้วได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยมีการกำหนดไว้คร่าวๆ ว่า การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.2567 แต่จะมีการหารือกับทางผู้แทนจากยูเนสโกอีกครั้ง ถ้ามีความชัดเจนจะได้เตรียมงานต่อไป ซึ่งจนถึงขณะนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมในทุกภาคส่วนนายสาโรจน์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมครั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต จะนำเสนอในเรื่องของเมืองภูเก็ตที่น่าค้นหา เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวของเชิงรุกของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของอาหาร ที่ในเขตพื้นที่มีอาหารที่น่าค้นหาให้มาชิม ให้มาลองรสชาติอาหารที่ไม่เหมือนใครมากมาย นอกจากนั้น ยังมีอื่นๆ อีกมาก เช่น สถานที่ถ่ายรูปที่น่าเช็กอิน รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเทศบาลนครภูเก็ตมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเมืองด้วยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์การทำอาหารท้องถิ่น การส่งเสริมความร่วมมือในระดับจังหวัดและระดับโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารให้คงอยู่อย่างยั่งยืน การได้รับคะแนนเกินกว่า 70% ของการโหวตจากสมาชิกเครือข่ายทั่วโลกที่ให้เมืองภูเก็ต เป็นความภูมิใจ และยังสร้างความท้าทายให้เมืองภูเก็ตที่จะร่วมกันต้อนรับและเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับให้ผู้มาเยือนด้าน นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคใต้) หรือทีเส็บ ภาคใต้ กล่าวเสริมว่า มรดกทางวัฒนธรรมอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอาหารจากจังหวัดภูเก็ต เป็นความภาคภูมิใจสำหรับเรามาโดยตลอด เราเชื่อว่าการได้เป็นเจ้าภาพการประชุม UNESCO Creative Cities of Gastronomy (CoGs) Subnetwork Annual Conference 2024, Phuket, Thailand ไม่เพียงแต่จะยกระดับสถานะจังหวัดภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับให้ภูเก็ตเป็น จุดหมายปลายทางการประชุมระดับโลก หรือ MICE Destination อีกด้วยได้แก่ คุณคิม สเต็ปเป้ CEO และคุณอุบล ทองสุข Executive Chef จากภัตตาคาร Blue Elephant ภูเก็ต คุณปราณี มานะจิตต์ หรือ “จี้เพ็ก” YouTuber ผู้เชี่ยวชาญอาหารท้องถิ่นคนดังแห่งเกาะภูเก็ต ควงคู่มากับคุณธนวัฒน์ พลเดช Food Stylist และคุณสุวิจักขณ์ กังแฮ หรือ “เชฟม่อน” จากร้าน Royd พร้อมด้วย ภูเก็ต โคลาด้า (Phuket Colada) เครื่องดื่มที่ได้รับการสร้างสรรค์เป็นพิเศษจากคุณวินน์ มิกซ์โซโลจิสต์ท้องถิ่น คนรุ่นใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ที่มีส่วนผสมหลักจากสับปะรดภูเก็ตอีกด้วยนอกจากนี้ ภายในงานยังคึกคักไปด้วยกิจกรรม Showcase ของผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกว่า 15 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Blue Elephant ภูเก็ต, ตู้กับข้าว, Good Forrest, Torry’s Phuket Wonders, บ้านอาจ้อ, Dusit Thani Laguna Phuket, เถียน เถียน, ครัวคุณน้อง, คุณแม่จู้, บ้านอังกู๊, บ้านอาโป๊ง, หาดทิพย์ พร้อมด้วยโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว