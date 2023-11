เปิดแล้ว! ถนนคนเดิน Patong Walking Street @The Prism ศูนย์รวม Street Food ริมหาดป่าตอง คาดทำเงินสะพัดวันละกว่า 2 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับถนนคนเดิน Patong Walking Street @The Prism เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายก้าน ประชุมพรรณ ซีอีโอ The Beach Group หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค เข้าร่วม ณ ถนนคนเดิน Patong Walking Street @The Prism ซึ่งตั้งอยู่ริมหาดป่าตอง ถนนทวีวงศ์ เยื้องกับโรงแรมบียอนด์ ป่าตอง จ.ภูเก็ตจากความสำเร็จดังกล่าว จึงอยากพัฒนาให้พื้นที่ป่าตองมีจุดแลนด์มาร์กสำหรับนักท่องเที่ยว เราจึงได้เลือกทำเลหน้าหาดป่าตองที่สวยที่สุด ทำโครงการ Patong Walking Street @The Prism ขึ้น เพื่อตอบรับการกลับมาอีกครั้งในมุมมองใหม่ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนป่าตอง