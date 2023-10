“ฮาบิแทท กรุ๊ป” มั่นใจภูเก็ตโตก้าวกระโดด ส่ง ‘วิลล่า-คอนโดฯ’ ลักชัวรี มูลค่า 2,800 ล้านบาท ปักหมุดหาดบางเทา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (31 ต.ค.) นายชนินทร์ วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมเพื่อการลงทุนของไทย เปิดเผยว่า บริษัทรุกแผนขยายการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาในจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรก ด้วยการเปิดตัว 2 โครงการใหม่ บนทำเลหาดบางเทา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กับโครงการ “ไฮแลนด์ ปาร์ค เรสซิเดนซ์ หาดบางเทา ภูเก็ต” (Highland Park Residences Bangtao Beach-Phuket) ซึ่งเป็นลักชัวรีวิลล่าหรูตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย และโครงการ “แคสเคด หาดบางเทา ภูเก็ต” (Cascade Bangtao Beach-Phuket) คอนโดมิเนียมลักชัวรีโลว์ไรส์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีมูลค่ารวมกว่า 2,800 พันล้านบาทนอกจากนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมา ภูเก็ตนับเป็นจังหวัดที่เติบโตอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมกันนี้ ศักยภาพของเมืองภูเก็ตยังได้รับการผลักดันจากรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 5 ปี (2566-2570) เตรียมพร้อมเป็นโกลบอลซิตี้โดยโครงการ “ไฮแลนด์ ปาร์ค เรสซิเดนซ์ หาดบางเทา ภูเก็ต” (Highland Park Residences Bangtao Beach-Phuket) เวเคชัน พูลวิลล่าหรูสไตล์โมเดิร์น มาพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘Luxury Tropical Living at It’s Finest’ มูลค่าโครงการ 1,150 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 7-3-47.2 ไร่ ประกอบด้วยลักชัวรีวิลล่าเพียง 21 หลัง มีทั้งหมด 2 แบบ พร้อมด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ได้แก่ โอเชียน่า วิลล่า (Oceana Villa) ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ขนาดที่ดินเริ่มต้น 450-685.95 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 545-644 ตารางเมตร พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวระบบเกลือขนาด 12 x 3.55 เมตร และ ทรอปิก้า วิลล่า (Tropica Villa) ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ 2 คัน ขนาดที่ดินเริ่มต้น 390-638.58 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 449-526 ตารางเมตร พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวระบบเกลือขนาด 10 x 3.55 เมตร ราคาเริ่มต้น 45 ล้านบาทอีกทั้งโครงการ “แคสเคด หาดบางเทา ภูเก็ต” (Cascade Bangtao Beach-Phuket) คอนโดมิเนียมลักชัวรีโลว์ไรส์มาพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘The Artistry of Oceanic Living’ มูลค่าโครงการ 1,650 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3-1-8.70 ไร่ ติดกับโครงการไฮแลนด์ ปาร์ค เรสซิเดนซ์ หาดบางเทา ภูเก็ต เป็นคอนโดมิเนียม 6 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวมจำนวน 73 ยูนิต เน้นความเป็นส่วนตัวโดยอาคารแรก 33 ยูนิต และ อาคารที่สอง 40 ยูนิต ชูฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการพักอาศัยด้วยสเปซขนาดใหญ่ เพดานสูงมากกว่า 3 เมตร ให้ความโปร่ง โล่ง สบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในแต่ละอาคาร ประกอบด้วยห้องชุดแบบ Two Bedrooms พื้นที่ใช้สอยเริ่ม 108 ตร.ม. Three Bedrooms พื้นที่ใช้สอยเริ่ม 156 ตร.ม. และ Four Bedrooms พื้นที่ใช้สอยเริ่ม 280-303 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 15.5 ล้านบาทฮาบิแทท กรุ๊ป ได้ลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมทั้งในกรุงเทพฯ และพัทยาตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมากว่า 15 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ 16,000 ล้านบาท ด้วยรางวัลการันตีมากถึง 71 รางวัล ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเป็นโครงการในกรุงเทพฯ 5 โครงการ และโครงการในพัทยา 10 โครงการ