“ศุภาลัย” รุกไม่หยุด อสังหาฯ ภูเก็ต เปิดตัว “ศุภาลัย เบลล่า วิชิต ภูเก็ต” มูลค่า 600 ล้าน ชิงดีมานด์แนวราบ ปักหมุดใจกลางเมือง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

นายชวกร เพ็ชรสลับแก้ว ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานโครงการภูมิภาค 3 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ของ บริษัท ศุภาลัย ในงานเปิดตัวโครงการ “ศุภาลัย เบลล่า วิชิต ภูเก็ต” ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดในภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค.2566 ณ พื้นที่โครงการ ศุภาลัย เบลล่า วิชิต ภูเก็ต ซอยสุขนิรันดร์ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่าศุภาลัย มั่นใจในศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการในแนบราบและแนวสูง และโดยเฉพาะในปี 2566 นี้ ธุรกิจอสังหาฯ ภูเก็ตมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด จากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูเก็ตได้กลับมาฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด นักลงทุนเข้ามาลงทุนโครงการใหม่ๆ ธุรกิจที่มีอยู่แล้วมีการขยายการลงทุนเพิ่ม ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในภูเก็ตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวล่าสุด ได้เปิดตัวโครงการ “ศุภาลัย เบลล่า วิชิต ภูเก็ต” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 21 ไร่ ในซอยสุขนิรันดร์ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 158 แปลง มีทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ราคาเริ่มต้นที่ 3.19 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท ชูแนวคิด “Brighten up your day with positive energy” สัมผัสการอยู่อาศัยไลฟ์สไตล์คนเมือง สะดวกสบายลงตัว ตอบโจทย์การใช้ชีวิต กับการเดินทางที่สะดวก เชื่อมต่อทุกเส้นทาง ด้วยทำเลใจกลางเมือง บนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ทั้ง ศูนย์การค้า แหล่งช้อปปิ้ง สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้นโครงการ “ศุภาลัย เบลล่า วิชิต ภูเก็ต” มีแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์นให้ลูกค้าเลือกที่หลากหลาย บ้านเดี่ยว มีให้เลือกถึง 5 แบบ 5 สไตล์ บ้านแฝด แบบใหม่ “ศุภกวี” เปิดตัวเป็นโครงการแรกในจังหวัดภูเก็ต กับดีไซน์ทันสมัย ฟังก์ชันการใช้งานเทียบเท่าบ้านเดี่ยว และ “ทาวน์โฮม” ทุกแบบบ้านตอบโจทย์การใช้ชีวิต Eco Living ทุกหลังเป็นบ้านประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับการใช้ชีวิตด้วยพลังงานสะอาด ติดตั้ง Solar Rooftop (เฉพาะบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด) เป็นโครงการแรก และระบบ EV Charger รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (เฉพาะบ้านเดี่ยว) สะดวกสบายมากขึ้นด้วย Home Automation & Security เปิดประสบการณ์การพักผ่อนที่ให้ครบทุก Facilities ทั้งสวนส่วนกลาง พร้อมสนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ และฟิตเนส มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV และระบบเข้า ออกอัตโนมัติด้วยระบบ Bluetoothนายชวกร ยังกล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจอสังหาฯ ภูเก็ต ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 และปี 2567 ว่า ศุภาลัย มั่นใจว่าธุรกิจอสังหาฯ ภูเก็ต จะยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีหน้า จากแรงส่งของตลาดที่ดีมากๆ ในปีนี้ และความมั่นใจของนักลงทุนในศักยภาพของภูเก็ต รวมถึงที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ทางพิเศษ ฯลฯ เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองภูเก็ต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงส่งทำให้ธุรกิจอสังหาฯเติบโตตามไปด้วย