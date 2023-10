“ทีเส็บ” ต่อยอดพลังศรัทธาชาวภูเก็ต จัดงาน Phuket Food Faith 2023 ชวนทานเจไม่จำเจ 3 วันสุดท้าย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาคมองค์กรภาคเอกชน influencer Blogger และผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมารับประทานอาหารเจแบบ Fine Dinning Chef Table ปลุกกระแสกินเจไม่จำเจ ยกระดับสู่นานาชาติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ House of Tin Baron จ.ภูเก็ตโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจากร้านอาหาร และโรงแรมต่างๆ ทั่วเกาะภูเก็ต ร่วมรายการ ได้แก่ Asterrisk, Loongsaw Home Coffee, Marni, The Charm Dining Gallery Phuket, Kopi de Phuket, ตู้กับข้าว, ร้านวันจันทร์ชมจันทร์, กู๊ดคาเฟ่, ร้านโต๊ะริม, โรงแรมแนปป่าตอง, เดอะวิจิตรรีสอร์ท ภูเก็ต, พีช ฮิลล์ รีสอร์ท, พีช บลอสซั่ม รีสอร์ท, อันดามัน แคนนาเซีย รีสอร์ท, Hint Cafe & Eatery, Pikgo Café, Daily Dose Phuket Old Town, Pim’s Bistro and Bakery, Torry’s Icecream และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รังสรรค์เมนูที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนที่เดินทางเข้ามาภูเก็ตในช่วงประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตประจำปี 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-23 ตุลาคม 2566