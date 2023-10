กลุ่มศิลปิน Harmonious ร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะบนหาดทราย “เต่ากำลังบิน”

พังงา –

วันนี้ ( 19 ต.ค.) ที่หาดแหลมปะการัง จ.พังงา นายทรงวุฒิ แสงไฟ พร้อมด้วย นายไพวารี โลหกุล นายวุฒิพงษ์ กวดกิจการ นายไกรวิทย์ พุ่มไม้ นายทวิชา จงไกลจักร และนางสาวปรัชญา จันทร์ทิพย์วารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมศิลปะบนชายหาด (Art on the beach) โดยทีมงาน Harmonious (ฮาโมเนียส) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบการวาดภาพบนผืนทราย โดยการนำเอาเอกลักษณ์ลายไทยมาเป็นส่วนประกอบของลวดลายในการวาดภาพร่วมกับเอกลักษณ์ประจำจังหวัดพังงาสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในชื่อโครงการ “ศิลปะบนชายหาด” (Art on the beach) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดพังงา (แหลมปะการัง),จังหวัดภูเก็ต (ชายหาดกะรน),จังหวัดกระบี่ (ชายหาดนพรัตน์ธารา) กิซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงา นั้น ทางกลุ่มศิลปิน ในนามทีมงาน Harmonious (ฮาโมเนียส) ซึ่งเป็นลูกหลานชาวพังงาได้นำเอาลวดลายไทย มาผสมผสานกับเอกลักษณ์ของ “เต่าทะเล” ซึ่งจังหวัดพังงานับเป็นจังหวัด ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่นับวันใกล้จะสุญพันธุ์ให้ประชาชนชาวพังงาทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์นายทรงวุฒิ แสงไฟ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและศิลปินผู้วาดภาพ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในรูปแบบผลงานศิลปะบนผืนทราย ในชื่อผลงาน “เต่ากำลังบิน” เพื่อเป็นการสื่อความหมายว่า “เต่า” หมายถึง สัตว์ทะเลที่ควรได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดพังงาและประเทศไทย “การบิน” หมายถึง ความอิสระที่ไร้ขอบเขตของงานศิลปะ