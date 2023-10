INC ออกแถลงการณ์จี้รัฐบาลยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใน จชต. หนุนโต๊ะเจรจาสันติภาพ

นราธิวาส -

สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีชื่อย่อ “สคป.จชต.” ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Interllectual Network Council.southern border province หรือ INC ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามประเมินความคืบหน้าการแก้ปัญหาและการพูดคุยสันติภาพภาพ สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 19 ปี จากเหตุความไม่สงบความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ คณะได้ร่วมออกแถลงการณ์ต่อรัฐบาล ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากประชาธิปไตย ยุติการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) พ.ศ.2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอาหะหมัด เบนโน ฝ่ายวิชาการ INC นายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย ในฐานะประธานที่ปรึกษา INC นายสุดิน เจ๊ะเด็ง นายสุดิน มะแซ ร่วมกันแถลงการณ์ ซึ่งมีรายละเอียดคำแถลงการณ์ดังนี้แถลงการณ์ขอให้รัฐบาล (ประชาธิปไตย ยุติการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) พ.ศ.2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการที่รัฐบาลที่ผ่านมาได้บังคับใช้ "กฎหมายพิเศษ" หรือ "กฎหมายความมั่นคง" ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศไทย ทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และกฎอัยการศึก หรือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 โดยเฉพาะพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) พ.ศ.2548 มีการต่ออายุครั้งละ 3 เดือน เพื่อเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายโดยสะดวกและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้านอันเป็นผลทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มกำลัง และมีสิทธิอื่นๆ อีกหลายประการเพื่อเป็นการสอดรับกับบทบาทรัฐบาล (ประชาธิปไตย) ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการที่จะเดินหน้าสร้างสันติภาพ/สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนอีกมากมายคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่มีความจริงใจที่จะสร้างสันติภาพ สันติสุขในพื้นที่ โดยใช้การเมืองนำการทหาร สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงได้อย่างยั่งยืน สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (INC) เป็นองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้ยุติการต่ออายุการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ.2551 แทน จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง