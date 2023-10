ภูเก็ตพร้อมรับนักกีฬากว่า 30 ประเทศ ลงสู้ศึกวิ่งฝ่าด่านวิบากชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก คาดทำเงินสะพัดกว่า 300 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (29 ก.ย.) ที่ลานลม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. บลูทรี ภูเก็ต แหล่งรวมกิจกรรมและความบันเทิงครบวงจรให้คุณสนุกตั้งแต่เช้าจดค่ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน และรันริโอ เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้จัดมืออาชีพระดับนานาชาติ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมก่อนเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลกศึกวิ่งฝ่าด่านวิบากชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship weekend 2023 พร้อมออกแบบสนามใหม่รับ TRIFECTA Weekend เพิ่มระยะ Beast 21 Km กับเส้นทางเทรลสุด Amazing เทียบเท่าสนามโลก เตรียมต้อนรับนักแข่งและผู้ติดตามเกือบหมื่นคน จาก 30 ประเทศทั่วโลก เพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health & Wellness ของโลก ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ณ Blue Tree Phuket ตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ตMr.Johan Wallen ผู้จัดการทั่วไป บลูทรีภูเก็ต ในฐานะสปอนเซอร์หลักการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า บลูทรี ภูเก็ต มีความพร้อมเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ในการต้อนรับเหล่านักกีฬาและผู้ติดตามสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้เหล่านักกีฬาจะได้รับความสนุกจากการแข่งขันกีฬาลิขสิทธิ์ระดับโลก Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship weekend 2023 และผู้ติดตามจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการพักผ่อนและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในบลูทรี ซึ่งมีกิจกรรมและการให้บริการหลากหลาย เช่น กิจกรรมทางน้ำในบริเวณบลูทรี ลากูน ซึ่งเป็นคริสตัลลากูนขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก กิจกรรมการออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม หรือกิจกรรมผาดโผน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในบลูทรีมีร้านอาหารหลากหลายประเภทเปิดให้บริการ ตลอดจนความบันเทิงต่างๆ เพื่อมอบความสุขและความสนุกให้ทุกท่านที่เข้ามาในพื้นที่บลูทรี ภูเก็ต ตามคอนเซ็ปต์ Blue Tree Phuket Entertainment Hub, Thrill & Chill, Day & Nightด้าน นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า เทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship weekend 2023 กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายการงาน Mega Events และ World Festival ผ่านการดึงงานลิขสิทธิ์ระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีฐานแฟนเบสจากทั่วโลก ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากความสำเร็จอย่างล้นหลามจาก Pattaya Spartan TRIFECTA Weekend and Trail 2023 ที่ผ่านมาผมขอใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขอยืนยันความมั่นใจว่า พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมแล้วสำหรับการเป็นพื้นที่เจ้าบ้านที่มีศักยภาพในการต้อนรับนักกีฬา และผู้ติดตามที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจในศักยภาพของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ความประทับใจจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างแน่นอนขณะที่ นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน (Executive Director - Spartan Race Thailand & Vietnam) และผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ RUNRIO กล่าวถึงศักยภาพเมืองเจ้าภาพ และสนามแข่งขันในประเทศไทยในทุกด้านทุกมิติที่มีความพร้อมในการสร้างแผนการตลาดรูปแบบ International Sport Tourism โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ที่มีพื้นที่จัดงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งทางธรรมชาติทะเล ภูเขา ป่า ถนน รวมถึงสนามกีฬา ยิม และพื้นที่จัดงานเทศกาลกีฬาในรูปแบบอื่นๆทั้งนี้ เทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship weekend 2023” ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 ปีที่ 2 ถือเป็นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลเต็มรูปแบบของ Spartan Race แบบ TRIFECTA ที่เพิ่มระยะทาง Beast 21 Km บนพื้นที่จัดงานของ Blue Tree Phuket ผนวกกับพื้นที่ทางธรรมชาติภูเขา ป่า และเขื่อนบางเหนียวดำที่เป็นเส้นทางการแข่งขันที่ยกระดับเทียบเท่าสนามแข่งขัน Spartan Race โลก