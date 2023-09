“ซีอาร์ซี” ปักหมุดภูเก็ต ทุ่ม 1,300 ล้าน เปิด “โรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง” ก้าวสู่เดสติเนชั่นที่สมบูรณ์แบบครบจบในที่เดียว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายฟิลิปป์ โบรยานิโก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงการเปิดสาขาใหม่ล่าสุดในจังหวัดภูเก็ต ว่า จากความสำเร็จของการเปิดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาถลาง ในปีที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยว ทำให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าขยายสาขา ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง ที่จะเป็นเดสติเนชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดและครบจบในที่เดียว (More than a lifestyle destination shopping centre) ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 28โดยมีการดีไซน์แบบยูนีค นำเสนอเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างของพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งเรายังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ และกลุ่มธุรกิจ SME ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต สเปเชียลตี้สโตร์ ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ไอที สุขภาพความงาม ฯลฯ ซึ่งเรามั่นใจว่าสาขาฉลองจะเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นที่ครบครันมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ต ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้คนที่หลากหลาย ทั้งนักช้อปชาวไทย นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ที่นอกจากจะสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างแล้ว เรายังมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย1. More than Eat–Shop–Play ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง ต้องการมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันต้องตอบโจทย์ ‘Eat–Shop–Play’ พร้อมพาทุกคนไปสู่โลกมิติใหม่ที่แสนตื่นตาตื่นใจ กับ 4 โซนไฮไลต์ ได้แก่ Food Paradise (Eatery) พาเหรดร้านอาหารหลากหลายสัญชาติ ละลานตาไปกับขบวนความอร่อยที่ทอดยาวสุดสายตา ยกขบวนความอร่อยโดย ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอย่าง Tops ตามด้วยร้านค้าจากแบรนด์ดังอย่าง Starbucks, MK Restaurant, Yayoi, Pancake Corner, BonjourEVERYDAY A FOOD HOUSE โซนร้านอาหารพร้อมพื้นที่นั่งรับประทานและพักผ่อนสำหรับทุกคนพร้อมสะดวกมากกว่าที่เคยกับคอนเซปต์ใหม่ “EVERYDAY Grab & Go” เปิดตัวครั้งแรกที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลองFashion Carnival (Fashion Zone) อัพเดทสไตล์ใหม่ ๆ ได้ทุกวันกับพื้นที่ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ให้บรรยากาศสนุกสนาน และสร้างความสุขในการช้อปปิ้ง นำทัพโดย ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง โรบินสัน, Supersports, THULE, Beautrium, Watsonsการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับ Green Energy ใส่ใจเรื่องการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด สอดคล้องกับแนวคิด CRC Net Zero โดยการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป และ High Efficiency Chiller เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และร่วมกับ ไทวัสดุ สำหรับโครงการสนับสนุนพื้นที่ชุมชน รอบสาขาในการลงทุนทำรางระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำเสียและช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอีกด้วย3. More than design การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน และสะท้อนความเป็นไลฟ์สไตล์ของคนตำบลฉลอง จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ ‘Carnival Village’ สร้างสีสันให้คนในตำบลฉลอง และนักท่องเที่ยว ตื่นตาตื่นใจไปกับพื้นที่ ‘Retailtainment’ ที่จะพาทุกคนก้าวสู่ความตระการตาในเทศกาลแห่งความสนุก การเฉลิมฉลอง ให้ได้สัมผัสประสบการณ์อันแสนประทับใจ เติมเต็มทุกช่วงเวลาภายในพื้นที่ของศูนย์การค้าฯ พร้อมประเดิมเฟสแรก จัดเต็มโปรโมชั่นและกิจกรรมเวลคัมการเช็คอินของครอบครัวนักช้อปทั้งศูนย์การค้า และห้างฯ