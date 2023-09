หนึ่งเดียวของเทศบาลไทย ผงาดคว้ารางวัลสมาร์ทซิตีระดับโลก UN ร่อนหนังสือเชิญถก

นครศรีธรรมราช -

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การบริหารท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนคร ที่มีขนาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถคว้ารางวัลในเวทีเวิลด์ สมาร์ทซิตี เอ็กซ์โป 2023 (World Smart City Expo 2023 (WSCE2023)) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถคว้ารางวัลเบสท์ พาร์ตเนอร์ชิป อวอร์ด (Best Partnership Award) หรือรางวัลเมืองอัจฉริยะ ด้านบริการสาธารณะ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการนำเทคโนโลยี @nakhoncity เข้ามาบริหารจัดการเมือง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปประเทศเกาหลี และขึ้นรับรางวัลนี้ในนามเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีท้องถิ่นอีก 3 เมืองที่ได้รับ คือ เมืองซาคายา ประเทศญี่ปุ่น เมืองซาคาลลัค ประเทศบัลแกเรีย เมืองคาเซย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวม 4 เมืองด้วยกัน โดยรางวัลที่รับนั้น สืบเนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้นำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเมืองอย่างชาญฉลาด หรือสมาร์ทซิตีเข้ามาให้บริการประชาชน สามารถนำประชาชนเข้ามาใช้บริการในระบบสมาร์ทซิตี จนถึงขณะนี้ได้ราว 60 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในเขตเทศบาล และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อ 1 กรณีหลังจากรับเรื่องแล้ว ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจมาก ทั้งประชาชนผู้รับบริการ และการจัดการของเทศบาลเองที่ลดความซับซ้อนยุ่งยาก ลดการใช้จ่ายงบประมาณได้สูงมากและด้วยรางวัลนี้ มีรายงานล่าสุดว่า คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe หรือ UNECE) แห่งสหประชาชาติ ได้ส่งหนังสือเชิญนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกณพ เกตุชาติ เข้าร่วมประชุมโครงการ “The 2023 United Nations Forum of Mayors” เพื่อเข้าร่วมอภิปรายในเวทีการประชุมนายกเทศมนตรี โดยสหประชาชาติ และโครงการ “The Eighty-Fourth Session of the Committee on Urban Development, Housing and Land Management” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างตัวแทนจากประเทศต่างๆ เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ