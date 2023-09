จัดเต็ม! งาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์” ดึงกลุ่ม HNWI บูมท่องเที่ยวทางทะเลภูเก็ต หนุนเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายเดวิด เฮย์ส ซีอีโอแจนด์ อีเวนต์ เจ้าของและผู้จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ หรือ Thailand International Boat Show A Luxury Lifestyle Event มหกรรมการแสดงเรือยอชต์และลักชัวรีไลฟ์สไตล์ ระหว่าง 11-14 มกราคม 2567 ณ รอยัลภูเก็ต มารีน่า จ.ภูเก็ต เร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทย คาดดึงดูดผู้ร่วมงานไทย ต่างชาติ และกลุ่มนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก High Net Worth Individual (HNWI) จากทั่วเอเชียกว่า 6,000 คนโดยการจัดงานได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ ด้วยยอดการจองพื้นที่จัดแสดงในน้ำกว่า 80% รวมถึงโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกที่จะเข้าร่วมงาน เช่น Simpson Marine, Boat Lagoon Yachting, V Yachts Asia, Derani Yachts, Lee Marine, Asia Yachting, Go Boating, Extreme Marine, The Yacht Sales Co, Leopard Catamarans และ Northrop & Johnson ที่จะร่วมจัดแสดงแบรนด์เรือใบ เรือยอชต์ และซูเปอร์ยอชต์จากทั่วโลกนอกจากนี้ ยังมีพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบของมาร์คีย์ติดเครื่องปรับอากาศและพื้นที่เอาต์ดอร์พร้อมสเปซสำหรับการพบปะสังสรรค์และจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีสินค้าและการบริการต่างๆ ไปจนถึงเทคโนโลยีและสินค้าด้านไลฟ์สไตล์จากบริษัทชั้นนำอย่าง SEA Yacht Sales, FLS Yacht, the ASA Group, Thailand Privilege, Nava by Thaicom, Flexiteek, Marine Services Asia และอีกมากมาย ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มไฮไลต์การจัดงานประชุม Thailand Yachting Conference และงานมอบรางวัล “Robb Report Best of the Best Yachting Awards” ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ก่อนเปิดงานสำหรับบุคคลทั่วไป