“อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์” ทุ่มอีก 70 ล้าน พลิกโฉม “สาขาภูเก็ต” ก้าวสู่เดสติเนชั่นอันดับ 1 เรื่องเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ใหญ่สุดในภาคใต้

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาภูเก็ต เนรมิตพื้นที่ขายกว่า 7,900 ตร.ม. ให้สัมผัสกับ 5 ประสบการณ์พิเศษ ใหม่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ 1. DESIGN INSPIRE ให้แรงบันดาลใจในทุกการช้อป ภายใต้แนวคิด “Refresh & Breeze” เริ่มต้น Welcome มุมต้อนรับด้วยไอเดียดีสเพลย์สไตล์รีสอร์ท คุมโทนบรรยากาศภายในสโตร์ด้วยสีฟ้า เทา เขียว และใช้สีน้ำตาลจากวัสดุไม้เพื่อให้สัมผัสถึงความผ่อนคลายเป็นกันเอง และใช้เทคนิคการปรับฝ้าเพดานโชว์งานโครงสร้างระบบ (ความสูงจากเดิม 3.5 เมตร เป็น 5 เมตร) ใช้ Lighting ด้วยแสง Day light เพิ่มความสว่าง โปร่งโล่ง สบายตา บวกกับการจัดวางสินค้ารูปแบบ Forest Art Gallery โมเดิร์นทันสมัยนอกจากนี้ยังวางโครงสร้างให้ Flexibility ไร้ผนังคั่น สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสินค้าในโซนอื่นๆ แบบไร้รอยต่อ ให้ง่ายต่อการช้อปแก่ลูกค้า 2. EXPERIENCE ZONE เอ็กซ์คลูซีฟโซน ที่จะดับเบิ้ลกับความเป็นที่สุดสำหรับไลฟ์สไตล์เรื่องบ้านในภาคใต้ อาทิ โซน “Sofa” ให้เลือกหลากหลาย ทั้งดีไซน์, สี, วัสดุ รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์, โซน “Mattress” รวมที่นอนและชุดเครื่องนอนให้เลือกช้อปกว่า 10 แบรนด์ดัง และไฮไลท์พิเศษกับเฟอร์นิเจอร์ลักซ์ชูรี่โซนกับ “BoConcept” (โบ คอนเซป) แบรนด์ดังนำเข้าจากเดนมาร์ก เพื่อรองรับกำลังซื้อและตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียน บนพื้นที่ 300 ตรม. และเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์หรู แบรนด์ “Trend design” (เทรนด์ ดีไซน์) บนพื้นที่ 200 ตรม. อีกทั้งยังรวมเฟอร์นิเจอร์กลุ่ม Bedroom, Living , Dining, Home Office รวมถึง Index Signature โซนเฟอร์นิเจอร์คุณภาพที่คุ้มค่ากับราคา5. ONE MEMBER MORE PRIVILEGE พร้อมเสิร์ฟโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่ต้องรีบมาช้อป สมาชิกใหม่ Joy Card รับส่วนลด!! สูงสุด 300บาท*, รับคะแนนสูงสุด 3 เท่า เมื่อช้อปตามเงื่อนไข, ฟรี!Special Premium จาก Artist ชื่อดัง พิเศษ! รับส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าต่างชาติ ช้อปครบ 15,000.- รับฟรีกระเป๋า Tote Bag (มูลค่า 1,290.-) *ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 31 ก.ย. 2566 เฉพาะที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาภูเก็ตเท่านั้น *ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสัญญาณบวกจากสถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตที่ดีอย่างก้าวกระโดด โดยพบว่าครึ่งปีแรกปี 2566 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลอันงดงาม, สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ต กว่า 6 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ครองอันดับ 1 คือรัสเซีย ด้วยจำนวน 387,329 คน ตามด้วยอินเดีย 116,181 คน โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรัสเซียจะใช้ระยะเวลาอยู่อาศัยตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ในรูปแบบการพักอาศัยโรงแรมระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีกำลังซื้อสูงก็เลือกซื้ออสังหาฯ ประเภทคอนโด, วิลล่า, โครงการแนวราบ รวมถึงเรือยอร์ช ซึ่งปัจจุบันโครงการอสังหาฯ ในภูเก็ตเติบโตพุ่งสูงถึง 3 เท่าตัว และครึ่งหนึ่งของอสังหาฯ เป็นการจับจองของนักท่องเที่ยวรัสเซีย โดยย่านที่ได้รับความสนใจคือ บริเวณตำบลเชิงทะเล ที่ลากูน่า และลายัน ต.วิชิต ที่เขาขาด ต.ฉลอง ต.ราไวย์ เป็นต้นจากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ภูเก็ตขึ้นแท่นเป็นเมืองทัวร์ริสต์ที่ลูกค้าต่างชาติมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด รองลงคือจังหวัดชลบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก (“REIC” ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) ที่ระบุว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดมีการเปิดตัวโครงการจัดสรรเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีหน่วยเสนอขาย 4,550 หน่วย รองลงมาคือจังหวัดสงขลา 3,650 หน่วย, จ.สุราษฎร์ธานี 2,800 หน่วย และจ.นครศรีธรรมราช 1,900 หน่วย ส่วนตลาดคอนโดมิเนียมในภูเก็ตยังคงเป็นจังหวัดที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่และหน่วยเสนอขายมากที่สุดคือ 3,690 หน่วย คิดเป็น 80% ของจำนวนคอนโด ที่เปิดขายทั้งหมดใน 4 จังหวัดข้างต้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยใช้พลังงานสะอาดจากการติด Solar Rooftop ด้วยงบลงทุนกว่า 10.6 ลบ. มีกำลังการผลิต 467 กิโลวัตต์ และคาดจะผลิตไฟฟ้าได้ราว 654,491 กิโลวัตต์ ซึ่งจะเริ่มใช้ในไตรมาส 4 ของ2566