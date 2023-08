TCEB ยกระดับประเพณีถือศีลกินผัก จัดงาน Phuket Food Faith 2023 ดึงเชฟจากร้านดัง รังสรรค์เมนูอาหารเจ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB ) ร่วมกับ พันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงาน Phuket Food Faith 2023 ภายใต้แนวคิด “มรดกทางวัฒนธรรม ต่อยอดสู่คนรุ่นใหม่ ในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน” เพื่อสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก หรือ เจี๊ยะฉ่าย ซึ่งถือเป็นงานหลักที่โด่งดังของจังหวัดภูเก็ตที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน และผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่หลายมิติ บ้านพักรับรองชาร์เตอร์แบงค์ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมาโดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พร้อมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และพันธมิตร เพื่อนำร่องงานประเพณีถือศีลกินผัก ผ่านประสบการณ์ Vegetarian Fine Dining โดยเชิญเชฟระดับมิชลิน รังสรรค์เมนูอาหาร และ เครื่องดื่มแนว โมเดิร์น เข้าร่วมนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ ทีเส็บ (ภาคใต้) กล่าวว่า “การจัดงาน Phuket Food Faith 2023 ประจำปีนี้จัดขึ้น ณ บ้านพักรับรองชาร์เตอร์แบงค์ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้าน แขกเมืองของจังหวัด เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของภูเก็ตในด้านวัฒนธรรมในหลักการ “3 อา” อันประกอบด้วย “อาคาร อาหาร อาภรณ์” กอปรกับยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดภูเก็ตในการส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานในจังหวัดด้านอาหาร หรือ Gastronomy ผ่านแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมไมซ์การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมนำร่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทานอาหารเจสไตล์ Vegetarian Fine Dining ที่มุ่งหวังจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในเรื่องของอาหารเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตในช่วงของประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 ทีเส็บ ได้สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผัก มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อยกระดับการจัดงานในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งถือเป็นพันธกิจหนึ่งของทีเส็บ ที่ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในเมือง หรือ Festival Economyการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการปักหมุดเพื่อเพิ่มคุณค่า (value added) ของงาน และการสร้างการรับรู้เพื่อกระตุ้นให้คนเข้าร่วมงาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและเรื่องราวเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่ให้ตัดสินใจเข้าร่วมงานมากขึ้น” สำหรับรูปแบบการจัดงาน Phuket Food Faith ได้เชิญเชฟที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต มีรางวัลการันตีมาปรุงอาหาร Fine Dining สไตล์ Chef Table รังสรรค์เมนูอาหารเจที่ทันสมัย แต่คงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการ และดีต่อสุขภาพประกอบด้วย เมนู ยำมะพร้าวคั่วภูเก็ต โดยเชฟอานนท์ ภู่เจริญ จากร้านอาหารฌาร์ม ไดนิ่ง แกลอรี่ ร้านอาหารเพอรานากัน และอาหารพื้นเมืองที่ได้รับสืบทอดสูตรจากครอบครัว นำเมนู “ยำมะพร้าวคั่วภูเก็ต” เมนูอาหารโบราณพื้นถิ่นตามมาด้วยเมนูที่ 2 เมนู Hae Jong (เฮจ้อง) โดยเชฟชัชวาล วราหะจีระกูล (แบงค์) Chef de Cuisine ที่ร้านสมุทร จังหวัดภูเก็ตเมนูที่ 3 “Pizza biga 72 hours fermented, Fermented” โดยเชฟ กวาง สินธุ์ประดิษฐ์ จากร้าน Marni และ Five Olivesเมนูที่ 4 “Porchini Ravioli, Porchini Mushroom, Coconut Cream,” โดยเชฟ กร สินธุ์ประดิษฐ์ จากร้าน Marni และ Five Olivesปิดท้ายเมนูของหวาน โดยเชฟ ทอรี่ วงศ์วัฒนกิจ เจ้าของร้าน Torry Icecream Maker นำเสนอเมนูของหวาน 4 คอร์ส คอร์ส 1 ยันต์ – ลี่ ซี่งเป็นเยลลี่ที่สำจากสัปปะรดวิสาหกิจชุมภูเก็ต คอร์ส 2 โกปี๊ช้าม ไอศกรีม กาแฟผสมชา คอร์ส 3 ไอศกรีม 3 สี รสโกสุ่ย ขนมขี้มัน ขนมโกยตาล้าม คอร์ส 4 บี๊โกหมอยส่วนเมนูเครื่องดื่ม เสิร์ฟ โดย Mixologist วิน ที่รังสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ ที่มีวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบหลัก จาก "ดีบุกเฮาส์"สำหรับ การถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ว่า “เจี๊ยะฉ่าย” นั้น เป็นลัทธิเต๋า ซึ่งนับถือบูชาเซียนเทวดา เทพเจ้า วีรบุรุษเป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยน คำว่า “เจี๊ยะฉ่าย” (กินผัก) เป็นภาษาท้องถิ่น วันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ (เก้าโง้ยโฉ่ยอีดถึงโฉ่ยเก้า) ตามปฏิทินจีนของทุกๆปี สำหรับปีนี้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 15 -23 ต.ค. 2566 อันเกิดจากความเชื่อสู่ประเพณีท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนพัฒนาการกลายเป็นประเพณีประจำปีของภูเก็ต ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมในประเพณีดังกล่าวเป็นจำนวนมากอีกทั้งความคิดที่พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารนี้ สามารถสร้างผลประโยชน์เชิงสังคมแล้วยังเกิดผลทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นั่นคือภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันเกิดส่งเสริมเกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น โดยคำนึงถึงการใช้และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งการเน้นให้เกิดความสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อเติมเต็มมิติของอาหารภูเก็ต ให้มีความสมบูรณ์ และเกิดทางเลือกใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page: The Southern MICE