ททท.นำกลุ่มผู้ประกอบการ-นักรีวิว เปิดโครงการ “Low Carbon @ SATUN” นักล่าแห่งท้องทะเล เที่ยวเมืองรองเกาะหลีเป๊ะ

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมด 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมี ททท.แต่ละสำนักงาน สาขาทั้งหมดมี 11 สำนักงานภาคใต้ พร้อมคณะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในแต่ละจังหวัด พร้อมผู้แทนและเจ้าหน้าที่ 100 คน เดินทางลงเกาะหลีเป๊ะ อ.เมือง จ.สตูล โดยมี นายไพรัช สุขงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล ให้การต้อนรับ ภายใต้โครงการ "Low Carbon Destination in The South" Pirates of The SOUTH @ SATUN นักล่าแห่งท้องทะเล เส้นทางท่องเที่ยว Low Carbon 3 วัน 2 คืน เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะไข่-เกาะเหล็ก-อ่าวแม่ม่าย-เกาะอาดัง