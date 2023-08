หนุ่มสเปนมือฆ่าหั่นศพวิสัญญีแพทย์ ที่แท้เป็นลูกชายดาราดัง “โรดอลโฟ ซานโช”

สุราษฎร์ธานี -

ยังคงเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางกับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ บนเกาะพะงัน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประทศไทย เมื่อหนุ่มหล่อชาวสเปน “ดานิเอล ซานโช” วัย 29 ปี ได้ก่อเหตุฆ่าหั่นศพวิสัญญีแพทย์ชาวโคลัมเบีย “เอ็ดวิน อาร์เรียตา อาร์เตอาก้า” วัย 44 ปี โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา เมื่อพนักงานคัดแยกขยะของเทศบาลเกาะสมุย ได้พบชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ใส่อยู่ในถุงพลาสติก และนำมาทิ้งบริเวณกองขยะ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ “ดานิเอล ซานโช” วัย 29 ปี และได้เปิดปากรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนก่อเหตุจริงอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า “ดานิเอล ซานโช” วัย 29 ปี ผู้ต้องหาชาวสเปน เป็นถึงลูกชายของนักแสดงดัง “โรดอลโฟ ซานโช” นักแสดงดังที่มีผลงานมากมายทั้ง The Ministry of Time, Isabel และ Sea of plastic และยังเป็นหลานของ เฟลิกซ์ แองเคล ซานโช กราเซีย นักแสดงดังระดับตำนานของสเปนด้วยตามรายงานระบุว่า โรดอลโฟ ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสานงานให้พูดคุยกับลูกชาย แหล่งข่าวเปิดเผยว่า “เขาช็อกมาก ดานิเอล ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้โทร.คุยกับพ่อของเขา”หลังทราบข่าวสะเทือนขวัญดังกล่าว โรดอลโฟ ได้เดินทางไปประเทศไทยทันที พร้อมกับติดต่อสถานทูตสเปนในประเทศไทยเพื่อช่วยประสานงานซึ่งเบื้องต้นสื่อต่างชาติเชื่อว่าหากไม่สามารถขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้ คาดการณ์ว่าโทษที่ ดานิเอล ซานโช จะได้รับจากศาลไทยหากพิสูจน์ได้ว่าเขากระทำความผิดจริง อาจถึงขั้นประหารชีวิต ส่งให้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางสำหรับชาวสเปนไม่น้อยทีเดียวตามรายงานระบุว่า โรดอลโฟ มีลูกชาย คือ ดานิเอล ตั้งแต่ตอนอายุเพียง 19 ปี ก่อนที่เขาจะโด่งดังเป็นพลุแตกจาก Al salir de clase อย่างไรก็ตาม แม้โรดอลโฟ จะสร้างครอบครัวใหม่กับนักแสดงสาวจนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน แต่เรื่องที่เขามีลูกมาก่อนก็ไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใดเพียงแต่ไม่ค่อยมีภาพพ่อกับลูกชาย (ดานิเอล) อยู่ด้วยกันมากเท่าใดนักก่อนหน้านี้สื่อบันเทิงให้ความสนใจกับ ดานิเอล อย่างมากที่เขามีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเหมาะสมที่จะเข้าวงการบันเทิง แต่เขาเลือกที่จะไปเป็นเชฟมากกว่าเข้าวงการในฐานะนักแสดงหรือนายแบบโดยในอินสตาแกรมของดานิเอล เผยให้เห็นงานอดิเรกของเขาที่ชื่นชอบการเล่นเซิร์ฟและกิจกรรมทางน้ำ และยังมีแฟนสาวที่ชื่อ ลอว์ร่า ด้วยซึ่งภาพล่าสุดของเขาที่โพสต์ในวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา มีชาวโคลัมเบียเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความไม่พอใจต่อเขาอย่างมากมายที่ตราหน้าชาวโคลัมเบียว่าต้องการจะข่มเหงเขาด้วย