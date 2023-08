ททท.กระบี่จัดกิจกรรมท่องเที่ยว LOW CARBON DESTINATION @ KRABI กระตุ้นคนสงขลา-ชายแดนใต้เที่ยวกระบี่

กระบี่ -

นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.ทาง ททท.สำนักงานกระบี่ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว LOW CARBON DESTINATION @ KRABI และแหล่งท่องเที่ยวสินค้า GI เชื่อมโยงสงขลา-กระบี่ ผ่านกิจกรรมคาราวานรถยนต์ เส้นทาง Low Carbon Destination@Krabi เรียนรู้วิถีเพื่อสุขภาพและชิมกาแฟ GI กระบี่สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวคาราวานรถยนต์ “เส้นทาง Low Carbon Destination@Krabi เรียนรู้วิถีเพื่อสุขภาพและชิมกาแฟ GI กระบี่” เริ่มต้นที่กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ Wareerak Hot Spring&Wellness เรียนรู้คุณประโยชน์จากบ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ต่อด้วยการทำกิจกรรม Low Carbon ที่ชุมชนบ้านไหนหนัง ผ่านกิจกรรมทำสบู่จากน้ำผึ้งแท้ และกิจกรรม Take Bee To Home หรือพาน้องกลับบ้าน จัดโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง ผ่านกิจกรรมแยกพันธุ์ผึ้งโพรงใส่กระบอกไม้ไผ่ แล้วนำไปคืนสู่ป่าตามเส้นทางป่าโกงกางหรือป่าใกล้เคียงในชุมชน จากนั้นนำคณะเดินทางไปสักการะและแวะถ่ายรูปแหล่งท่องเที่ยว New Chapter ของจังหวัดกระบี่ ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง เพื่อสักการะพระพุทธเมตตา และชมความงามของเจดีย์จำลองจากพุทธคยา ประเทศอินเดียในวันสุดท้ายนำคณะชมพิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม ชมความสวยงามของลูกปัดสุริยเทพ ลูกปัดที่หายากของโลก แวะชมน้ำตกร้อนสะพานยูง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง เข้ามาท่องเที่ยวใน จ.กระบี่ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางการเดินทางที่ไม่ไกล และสามารถเดินทางได้ตลอด 365 วัน