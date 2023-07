ททท.พลิกโฉมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ชูจุดแข็ง Meaningful Wellness เปิดตัว New Chapters New Experience

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร นำสื่อมวลชน บล็อกเกอร์จากทั่วโลกร่วมเปิดประสบการณ์ “การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ” ภายใต้แนวคิด Meaningful Wellness ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี “Samui Meaningful Wellness Media @ Blogger FAM Trip” ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อร่วมสัมผัส “การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ” ภายใต้แนวคิด Meaningful Wellnessซึ่งประกอบด้วยการร่วมกิจกรรม Workshop การทำน้ำมันมะพร้าว ขนมโค ที่บ้านมะพร้าว ซึ่งมะพร้าวถือเป็นของขึ้นชื่อของเกาะสมุย ทุกส่วนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด นอกจากนั้น ยังได้ร่วมทำลูกประคบสมุนไพร ที่สวนสมุนไพร H0ney Roes ซึ่งนำสมุนไพรหลากหลายชนิดนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เวชสำอาง น้ำมันสมุนไพรและอื่นๆ ต่อกันด้วย Wellness เช่น ทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำสครับขับผิว ทำเจลว่านหางจระเข้ ทำขนมเพื่อสุขภาพ และการใช้บริการในส่วนของสปา ภายในโรงแรมที่ให้บริการในเรื่องของสปา และ Wellnessนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการจัดโครงการ Amazing Thailand Health and Wellness New Chapters New Experience ว่า หลังวิกฤตโควิด-19 คนจากทั่วโลกต่างให้ความใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้ประเทศต่างๆ มุ่งใช้กลยุทธ์ชูสินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งมากมายที่พร้อมแย่งชิงตลาดในส่วนนี้ ดังนั้น ททท. จำเป็นต้องสร้างจุดขายใหม่ๆ เพิ่มความพิเศษให้สินค้าบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยให้มีความโดดเด่น แตกต่าง เหนือกว่าคู่แข่ง"ททท.จึงกำหนดทิศทางหลักในการจัดทำโครงการ Thailand Health and Wellness Tourism New Chapters New Experience ขึ้น โดย ททท.หวังสร้างบริบทใหม่ให้สินค้าท่องเที่ยวเวลเนสของไทยได้รับการยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แบรนด์ประเทศไทยเป็นที่โดดเด่น แตกต่าง ควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่ปรากฏ"และเพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ททท.ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หรือ DMC ร่วมออกแบบ สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Meaningful Wellness เพื่อนำไปสู่ การทำตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ความสนใจ Wellness Tourist ทั่วโลก โดยตลอดเดือนกรกฎาคม 2566 ททท. ได้จัดกิจกรรม Media/Blogger Fam Trip เชิญสื่อมวลชนเดินทางเพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ในเส้นทาง Meaningful wellness ที่ออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมจัดโปรโมชันกระตุ้นการขายร่วมกับ DMC ที่เป็นผู้ออกแบบเส้นทาง โดยทริปแรกของการเปิดตัวโครงการที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผลงานการออกแบบของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว บริษัท เฟลิกซ์ แทรเวิล แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ภายใต้ชื่อโปรแกรม Samui Meaningful Wellness กับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บนเกาะสมุย ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อน ปลุกกระตุ้นพลังชีวิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างโปรแกรมสุขภาพ สปา และกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นถิ่นไทย ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของเกาะสมุยนอกจากนี้ ททท. ได้จัดทำแคมเปญออนไลน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ภายใต้ชื่อ Thailand Meaningful Wellness โดยรวบรวมแพกเกจ Meaningful Wellness ที่ได้รับการออกแบบใหม่จากผู้ประกอบการ Health and Wellness ชั้นนำทั่วประเทศ 130 ราย ทั้งโรงแรม รีสอร์ตสุขภาพ สปา ตลอดจนโรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทางต่างๆ จำนวนกว่า 300 แพกเกจเช่น Wellness Stay แพกเกจที่พักพร้อมทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพจากโรงแรมและรีสอร์ตสุขภาพชั้นนำ Wellness Day Spa แพกเกจสปาสุดพิเศษ Health Check up & Anti-aging แพกเกจตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ชะลอวัย และโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ Wellness Package Tour แพกเกจท่องเที่ยวและฟื้นฟูสุขภาพ 30 เส้นทาง เป็นต้นนายอภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ททท. ได้จับมือร่วมกับพันธมิตร แพลตฟอร์มสุขภาพไลฟ์สไตล์ระดับโลก เช่น Secret Retreat, Megatrix, Digital nomad เพื่อส่งเสริมการตลาดร่วมกัน นอกจากนั้น ยังร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เช่น สายการบินไทย นำเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษให้ผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสารเดินทางมาประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ได้รับ Discount Voucher คูปองส่วนลดในการจองซื้อ Wellness Package ขณะที่ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด รอยัลออร์คิดพลัส ทาง Silver voyage club ได้ร่วมกิจกรรมกับ ททท. โดยคัดเลือกแพกเกจจากโครงการไปจัดทำเป็นข้อเสนอพิเศษมอบให้สมาชิกผู้ถือบัตรขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการอัปเดตสินค้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนำเสนอถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของประเทศไทย หลังจากปิดประเทศในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายปี ททท. จึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรม Global Trade FAM Trip เชิญหน่วยงาน และตัวแทนตลาดด้าน Health and Wellness เข้าร่วมประชุมเจรจาธุรกิจและเยี่ยมชมสถานประกอบการในประเทศไทย โดยมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน ททท. ยังกำหนดจัดกิจกรรม Exclusive Blogger FAM Trip นำ Blogger จากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่เปี่ยมความหมาย Meaningful Wellness New Chapters New Experience ใน 5 จังหวัดหลัก ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย และเชียงใหม่และจากการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ททท.มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อสินค้าท่องเที่ยวเวลเนสไทย โดยปรับโฉมยกระดับแบรนด์ท่องเที่ยวของไทย เติมเต็มประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและประทับใจ (Meaningful Travel) ดึงดูดความสนใจของกลุ่ม Wellness Tourist ทั่วโลกที่มีกำลังซื้อสูงนำไปสู่เป้าประสงค์การเป็นจุดหมายปลายทางของโลกในด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยแคมเปญนี้ ททท.ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในแต่ละพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2566