ศอ.บต.หนุนงานวิจัยสินค้าเกษตรยกระดับเศรษฐกิจร่วมพื้นที่เมืองชายแดนใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินชุดโครงการการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมพื้นที่เมืองชายแดนใต้ Development of new supply chains and value chains for economic border city Enhancement ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. และ รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยจากสำนักงานปศุสัตว์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สมาชิกสภาเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินชุดโครงการ ดังกล่าว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)สำหรับชุดโครงการวิจัย การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของสินค้าเกษตรฯ ประกอบด้วย 6 โครงการวิจัยย่อย โดยดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต. ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเมืองชายแดนให้เป็น “เมืองปศุสัตว์” และ “เมืองผลไม้” โดยพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต การยกระดับรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารสาธารณะ โดยการนำกิจกรรมและผลการวิจัยสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงครอบคลุม เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัย ไปขยายผลและให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของการสร้างพลังในการทำร่วมกันระหว่างนักวิจัย องค์กรที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร บุคคลในชุมชน มุ่งไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน