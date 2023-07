“ยาหยี” แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำโดยคนภูเก็ต จัดแฟชั่นโชว์การกุศล 7 ปีแห่งรัก 7 ปีแห่งการแบ่งปัน โชว์ New Collection YAYEE 2023

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

กลายเป็นกระแสความตื่นตัวของคนรักผ้าปาเต๊ะ ผ้าภูเก็ต ชุดพื้นเมืองภูเก็ต เมื่อ "YAYEE” แบรนด์เสื้อผ้าภูเก็ต สร้างโดยลูกหลานชาวภูเก็ต ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดงานเฟชั่นโชว์การกุศล "YAYEE 7th Year Of Love" 7 ปีแห่งรัก 7 ปีแห่งการแบ่งปัน ขึ้นที่ Sound Gallery House อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี กลุ่มคนรักผ้าปาเต๊ะ ผ้าพื้นเมือง จ.ภูเก็ต จากหลากหลายวงการเข้าร่วมจำนวนมากสำหรับการจัดแฟชั่นโชว์การกุศลในครั้งนี้ ทางแบรนด์เสื้อผ้า "YAYEE” ได้นำเสนอชุด New Collection YAYEE 2023 มีนางแบบ นายแบบ เซเลบริตีของภูเก็ตมาแสดงแฟชั่นโชว์ที่ตระการตา ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์ นายพงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิภัทรตรา จำกัด ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวภูเก็ตในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตกในสมัยยุค Edwardian หรือ Gatsby ที่นิยมการแต่งกายด้วยผ้าลูกไม้ พร้อมสีสันที่ดูเรียบหรู สะดุดตาอีกทั้งยังได้นำเอาความเชื่อของชาวภูเก็ต เข้ามาผสมผสานใน Collection นี้ด้วย โดยนำลวดลายจากดอกไม้มงคลทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ ดอกบ๊วย ดอกเบญจมาศ ดอกท้อ ดอกพุดตาล ดอกจำปี ดอกกล้วยไม้ และดอกเฟื่องฟ้า ซึ่งถือเป็นดอกไม้มงคลตามความเชื่อของชาวภูเก็ต และได้ถูกนำมาเนรมิตให้อยู่บนลายผ้า New Collection YAYEE 2023 ได้อย่างลงตัว และสวยงามนอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการหัวข้อ "ผ้าภูเก็ต คืออะไร" การจัดแสดงผ้าปาเต๊ะ อายุกว่า 100 ปี และการเสวนา “ผ้าภูเก็ต” โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์จังหวัดภูเก็ต มาเล่าเรื่องราวสร้างการรับรู้ที่ชัดเจนเรื่องผ้าปาเต๊ะ และเอกลักษณ์ความแตกต่างในวัฒนธรรมของผ้าภูเก็ต พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปการเขียนผ้าบาติก การประมูลสินค้าการกุศล การจำหน่ายสินค้า เช่น ชุดผ้าปาเต๊ะยาหยี ที่ทันสมัยสวยงาม สามารถสวมใส่ได้ทุกช่วงวัย สินค้าจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ไอศกรีมจาก Torry's Ice Cream เป็นต้นนายพงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิภัทรตรา จำกัด เจ้าของสินค้าภายใต้ชื่อยาหยี กล่าวว่า โอกาสครบรอบ 7 ปี ของ ยาหยี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต หารายได้เพื่อการกุศล โดยจัดทำโครงการ “ชุดเพื่อน้อง” ร่วมกับมูลนิธิบ้านอาจ้อ เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปจัดซื้อชุดนักเรียนมอบแก่นักเรียนที่ขาคแคลน และโครงการสร้างฝัน สร้างอาชีพ สำหรับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างอาชีพ ทักษะการเรียนการสอน และเพิ่มช่องทางหารายได้ให้ผู้ต้องขัง สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลังออกจากเรือนจำ โดยร่วมกับสโมสรโรตารี เหมืองแร่ภูเก็ตทั้งนี้ ผ้าปาเต๊ะ YAYEE ถือเป็นแบรนด์พื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต สร้างโดยลูกหลานชาวภูเก็ต ผลิตเสื้อผ้าด้วยฝีมือคนภูเก็ต บนความตั้งใจที่อยากให้ผ้าปาเต๊ะเป็นที่รู้จักในระดับสากล