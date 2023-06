เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก เปิดตัวศูนย์อนุบาลและอนุรักษ์ฉลามกบแห่งแรกของเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในภาคใต้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (29 มิ.ย.) เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา และเจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท สวีทส์ ประกาศเปิดตัวศูนย์อนุบาลและอนุรักษ์ปลาฉลามกบแห่งแรกของเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิ Oceans For All (OFA) เพื่อมุ่งเน้นการเป็นสถานอนุบาลปลาฉลามกบแห่งทะเลอันดามันที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และนำเสนอประสบการณ์พิเศษเฉพาะตัวให้แขกในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สภาพแวดล้อมทางทะเลท้องถิ่นนอกจากนี้ แขกยังสามารถเลือกที่จะร่วมทำกิจกรรมเพื่อดูแลอนุบาลลูกปลาฉลามกบได้อีกด้วย โดยทางรีสอร์ตจะจัดกิจกรรมการตักน้ำทะเลจากหน้าชายหาด เพื่อนำมาเปลี่ยนถ่ายน้ำในถังอนุบาล ซึ่งต้องทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำทะเลใหม่ทุกสัปดาห์ ท้ายที่สุด แขกสามารถร่วมพิธีปล่อยปลาฉลามกบคืนสู่ท้องทะเลอันดามัน ซึ่งปลาฉลามกบวัย 6 เดือนขึ้นไปที่มีขนาดที่ใหญ่เพียงพอและมีโอกาสรอดชีวิตสูง จะถูกปล่อยกลับสู่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพวกมัน“ในฐานะรีสอร์ตที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบรูปแบบชั้นนำทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งตอบโจทย์ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ MICE เราคาดการณ์ว่า จะได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาลูกค้าบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับชุมชนท้องถิ่น โดยความร่วมมือนี้จะส่งผลบวกในการยกระดับเขาหลักให้เป็นศูนย์กลางแห่งการอนุรักษ์ที่เข้มแข็งในอนาคต”“ความร่วมมือของเรากับเจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา และเจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท สวีทส์ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันทรงพลังที่เราสามารถทำได้ เมื่อเราร่วมมือกับองค์กรที่มีความคิดเชิงอนุรักษ์เหมือนกัน” เดวิด มาร์ติน ประธานมูลนิธิ Oceans For All กล่าว “เราตื่นเต้นมากในความร่วมมือครั้งนี้ เนื่องจากจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดสำนึกรับผิดชอบต่อทะเลของเรา และทรัพยากรอันทรงค่าสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต”ตั้งแต่ปี 2019 มูลนิธิ Oceans For All ได้ผนึกกำลังกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อช่วยเพาะพันธุ์และฟักไข่ปลาฉลามกบในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสถานอนุบาล มากกว่าการปล่อยให้พวกมันฟักไข่เองในท้องทะเลเปิด ซึ่งจะทำให้พวกมันเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของนักล่าอื่นๆเนื่องจากขนาดตัวที่เล็ก