2 ธุรกิจใหญ่ “ลากูน่าภูเก็ต” จับมือ รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิด Laguna Wellness by BDMS ยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เปิดตัวไปแล้วสำหรับ Laguna Wellness by BDMS ศูนย์บริการด้านสุขภาพที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างลากูน่าภูเก็ต จุดหมายปลายทางชั้นนำครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย กับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2566 ที่ผ่านมา โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย นายโฮ ควอน ปิง ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบันยันทรี นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยมีผู้บริหารเครือลากูน่าภูเก็ต ผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วม ณ Laguna Wellness by BDMS ภายในลากูน่าภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ตสำหรับ Laguna Wellness by BDMS เป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับพรีเมียมในภูมิภาค ช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในลากูน่าภูเก็ตเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อรองรับผู้คนที่มีจำนวนมากที่เลือกที่มาท่องเที่ยวและอยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ยังดึงดูดผู้ที่จะพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่บนเกาะภูเก็ตอีกด้วย"และในเร็วๆ นี้ ทางลากูน่าภูเก็ตจะเปิดรีสอร์ตแห่งใหม่ขึ้น ซึ่งได้มีการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะร่วมมือกันให้บริการการส่งเสริมสุขภาพกับนักท่องเที่ยวที่นอกเหนือจากการมาพักผ่อน เพราะรีสอร์ตที่จะเปิดใหม่นั้นตั้งอยู่ติดริมทะเลในทำเลที่เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวและดูสุขภาพ" นายโฮ ควอน ปิง กล่าวส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้นั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่มาพักในลากูน่า รวมถึงชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณลากูน่าและบริเวณใกล้เคียงเป็นกลุ่มหลัก และอนาคตมองไปที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่บินมาพักผ่อน และเพื่อมาดูแลสุขภาพโดยตรง