ตลาดคอนโดฯ ภูเก็ตโตต่อเนื่อง! “อโนชาพร็อเพอร์ตี้” นักลงทุนภูเก็ตเปิดตัว "THE CUST CONDO" ทำเลในเมืองภูเก็ต

บริษัท อโนชาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม “เดอะคัส คอนโด โดย อโนชาพร็อพเพอร์ตี้” (THE CUST CONDO by Anocha Property) พร้อมฉลองยอดขายโครงการต่างๆ ในเครืออโนชาพร็อพเพอร์ตี้ ทั้ง 7 โครงการ มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท ท่ามกลางลูกค้า แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เมื่อวัน 4 พ.ค.2566 ณ Limelight Avenue Phuketสำหรับ THE CUST CONDO มีทั้งหมด 128 ยูนิต ราคาเริ่มต้นที่ 1.29 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 189 ล้านบาท มีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 Standard แบบที่ 2 Deluxe และแบบที่ 3 Superior โดยทั้ง 3 แบบจะมีดีไซน์การตกแต่งห้องที่สวยงาม ในสไตล์โมเดิร์น และแตกต่างกัน ที่สำคัญฟรี Built-in ทั้งห้อง ฟรีค่าโอนและจดจำนอง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 09-5463-9951“การเปิดตัวในครั้งนี้ THE CUST CONDO ซึ่งเป็นโครงการที่ 7 เราจึงมีความตั้งใจอยากทำคอนโดมิเนียมในราคาที่จับต้องได้เช่นกัน จึงเกิดไอเดียทำห้องพักที่ทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” นายอโนชา กล่าว