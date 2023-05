รพ.กรุงเทพภูเก็ตจัดมหกรรมสุขภาพ 28 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน ฉลองครบรอบ 28 ปี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมสุขภาพ “Be Healthy Fair 2023 : มหกรรมสุขภาพ 28 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน” ภายใต้แนวคิด ให้คุณได้มีสุขภาพดีในทุกๆ วัน Inspiring Better Health for Better you จำหน่ายชุดตรวจสุขภาพราคาประหยัด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กล่าวถึงตลอดระยะเวลา 28 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกับความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านสุขภาพ การให้ความรู้ การรักษาพยาบาล ไปจนถึงการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก มีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันตามความซับซ้อนของโรคตามลำดับ ภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้คนภูเก็ต ตลอดจนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพ แต่ยังครอบคลุมถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วยแพทย์หญิงลลิตา ยังได้กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลยังคงไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียและมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญให้ระบบรองรับได้ในทุกสถานการณ์ อันจะช่วยส่งผลดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังมีโครงการ Care the Bear ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ดังนั้นการลดโลกร้อนจึงเริ่มต้นจากคนในองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร หรือชุมชนไปด้วยกัน โดยเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัว โดยรณรงค์ให้เดินทางด้วยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง เป็นต้นด้านนายแพทย์พิริยะ อธิสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ กล่าวถึงศักยภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกับการสนับสนุนยุทธศาสตร์ Medical and Wellness Destination ของจังหวัดภูเก็ต ว่า “นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่จังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาดูแลตั้งแต่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ตรวจสุขภาพ ทำหัตถการการผ่าตัด หรือรับบริการด้านศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งด้วยจุดแข็งด้านการมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง มีผลลัพธ์การรักษาที่ดี และการมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นแนวหน้าของ Medical & Wellness Destination ในเวทีระดับโลกได้นายแพทย์ณรงฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแล้ว ขณะเดียวกัน ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ตามนโยบายของ BDMS คือการให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนชุมชน โดยในปีนี้โรงพยาบาลนำรายได้จากการจำหน่ายชุดตรวจสุขภาพในงานมหกรรมสุขภาพ ร่วมสนับสนุนกล่องยาสามัญ มอบแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยหักค่าใช้จ่ายจากรายการชุดตรวจสุขภาพที่มีมูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป จำนวน 28 บาท เพื่อร่วมฉลองวาระ 28 ปีนายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเส้นทางการก้าวต่อไปตามความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตต่อการดูแลสุขภาพของชุมชนว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคือการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของคนภูเก็ตและภาคใต้เขตอันดามัน เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีสถานบริการทางการแพทย์นานาชาติ ภายใต้มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติอย่าง JCI The Joint Commission International และได้เจริญเติบโตจนปัจจุบันได้ขยายการบริการไปอีก 2 โรงพยาบาลนายแพทย์นรินทร์ กล่าวต่อว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมอยู่เคียงข้างชาวภูเก็ตมาโดยตลอดโดยเฉพาะในยามที่จังหวัดภูเก็ตเจอวิกฤตการณ์ใหญ่ 2 ครั้ง คือ สึนามิ และโควิด-19 วิกฤตการณ์เปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตร่วมกอบกู้ และแก้ไขสถานการณ์ร่วมกับประชาชน โดยเฉพาะวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลสนับสนุนการปฏิบัติการในทุกภารกิจที่เกี่ยวกับสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภารกิจ Phuket Sandbox ให้สามารถฝ่าวิกฤตไปได้”