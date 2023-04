มันส์แน่ภูเก็ตไบค์วีค 2023 “คาวบอยออนเดอะบีช” รถใหญ่ร่วมกว่า 5 พันคัน รายได้สะพัดกว่า 300 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

ที่ลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ตำบลตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต สมาคมภูเก็ตไบค์วีค ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงาน “ภูเก็ตไบค์วีค 2023” (คาวบอยออนเดอะบีช) “PHUKET BIKE WEEK 2023” (COWBOY ON THE BEACH) ครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวาณิจสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายวิทยา สิงห์ฆาฬะ นายกสมาคมภูเก็ตไบค์วีค รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมาทั้งนี้ การจัดงาน “ภูเก็ตไบค์วีค 2023” (คาวบอยออนเดอะบีช) ครั้งที่ 27 ทางสมาคมภูเก็ตไบค์วีค ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมฉลองครบรอบปีที่ 27 ในคอนเซ็ปต์คาวบอยออนเดอะบีช PHUKET BIKE WEEK 2023 “COWBOY ON THE BEACH”โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ สวนโลมา หาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศการขับขี่ท่องเที่ยวในแบบ Amazing New Chapter ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยน้ำทะเลสีเขียวมรกต หาดทรายขาว น้ำทะเลใสภายในงานมีกิจกรรมเพื่อชาวสองล้ออย่างมากมาย ชมมหกรรมโชว์รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ และคลาสสิกคาร์ การประกวดรถมอเตอร์ไซค์สวยงามในประเภทต่างๆ การประกวดดนตรีร็อก มิวสิกชาเลนจ์ การประกวดมิสภูเก็ตไบค์วีค 2023 ประกวดการแต่งกายคาวบอยคาวเกิร์ล การประกวดรอยสัก ประกวดประติมากรรมกองทราย และการแสดงบนเวทีอีกมากมาย พร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ วงคาราบาว โป่งหินเหล็กไฟ จ๊อบทูดู และศิลปินวงร็อกอีกมากมายนอกจากนี้ ยังมีการออกบูทแสดงสินค้าอุปกรณ์ของตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ และบูทอาหารพื้นเมือง และการจัดกิจกรรม CSR ของชาวไบเกอร์ เพื่อร่วมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ปฏอบัติตามกฎจราจร กิจกรรมเชิญชวนให้ไบเกอร์การร่วมกันปลูกต้นไม้ และการรับบริจาคเพื่อหารายได้มอบให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆโดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลระดับโลก” ช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้ฟื้นตัวเติบใหญ่และเข้มแข็งในระยะยาว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่น โดยคาดว่าในปีนี้จะมีรถบิ๊กไบค์เข้าร่วมกว่า 5,000 คัน นักท่องเที่ยว กว่า 30,000 คน สร้างรายได้กว่า 300 ล้านบาท