“ทราย สก๊อต" มนุษย์เงือก ร่วมนักอนุรักษ์ 36 ชีวิต จัดโครงการ “SEA YOU STRONG”

กระบี่ -

วันนี้ (5 เม.ย.) ที่ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “SEA YOU STRONG” ทะเลคือหัวใจของคนไทย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณาและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของโครงการ SEA YOU STRONG ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.2566สำหรับการจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองสีเขียว” Krabi Goes Green โดยมีนักว่ายน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ประกอบด้วยเครือข่ายต่างๆ จากภาคอาสาสมัครเอกชนกว่า 36 ชีวิต“ทราย สก๊อต” หรือ นายสิรณัฐ สก๊อต ลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ หัวหน้าทีมกล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวคิดของทีมงานที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทะเลด้วยกันกับตน เพราะก่อนนี้เห็นว่าตนเป็นที่รู้จักของผู้คนจากการว่ายน้ำข้ามทะเล ที่กลายเป็นข่าวโด่งดัง จึงอยากใช้กระแสดังกล่าวมาก่อให้เกิดการกระตุ้นให้คนหันมาสนใจกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทะเลให้มากขึ้นจึงตกลงกันว่าจะจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลอันดามัน โดยจะว่ายผ่านเส้นทาง 3 จังหวัดอันดามัน ซึ่งกำหนดจะออกสตาร์ทจากหาดยาว จ.กระบี่ ไปสิ้นสุดที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต ในระหว่างทางจะแวะพักตามเกาะท่องเที่ยวดังๆ ของแต่ละจังหวัด เช่น เกาะปอดะ เกาะแดง เกาะห้อง เกาะยาวใหญ่ เป็นต้น กำหนดการจัดงานในวันที่ 27-29 เม.ย.2566 โดยในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. จะจัดแถลงข่าว ณ ลานปลาใบ ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่นอกจากจะกระตุ้นให้คนหันมาเห็นมุมต่างๆ ของทะเลไทยที่กำลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลายเรื่อง ทั้งจากน้ำมือมนุษย์ และธรรมชาติ ยังจะช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในอันดามันให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันอีกด้วยหากผู้ที่มีใจรักการอนุรักษ์ หรือกลุ่มนักอนุรักษ์ตามที่ต่างๆ ในประเทศไทยสนใจจะร่วมกิจกรรม และทำงานด้วยกันในอนาคต ติดต่อผ่านทางเพจของกลุ่มเข้ามาได้ ยินดีเปิดรับทุกคน เพราะอนาคตมีแผนจะต่อยอดไปถึงการก่อตั้งมูลนิธิในการอนุรักษ์ทะเลของไทยด้วยสำหรับ “ทราย-สก๊อต” เป็นทายาทตระกูลดังเจเนอเรชัน 4 ของ “สิงห์ คอร์เปเรชั่น” และเป็นเซเลบที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี