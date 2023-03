สมาคมกัญชาภูเก็ตเตรียมจัดงาน “Phuket Cannabis Cup” สร้างมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยการใช้กัญชา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (21 มี.ค.) นายปูรณ์วริทธิ์ หวังภัทราวานิช นายกสมาคมกัญชาภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงาน “ภูเก็ต แคนาบิส คัพ” (Phuket Canabil Cup) ครั้งที่ 1 มีสมาชิกสมาคมกัญชาภูเก็ต และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท หาดกะตะ จ.ภูเก็ตนายปูรณ์วริทธิ์ หวังภัทราวานิช นายกสมาคมกัญชาภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมกัญชาภูเก็ต ร่วมกับสมาชิกสมาคมกัญชาภูเก็ต และเครือข่ายผู้ดำเนินธุรกิจกัญชาในประเทศไทย จะร่วมกันจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และการประกวดการแข่งขันกัญชาคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย ภายใต้ชื่องาน “ภูเก็ต แคนาบิส คัพ” ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30-18.00 น ณ โรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท หาดกะตะ จ.ภูเก็ตโดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้ง business matching การจับคู่ทางธุรกิจ การแข่งขันประกวดช่อดอก การแข่งขัน Speedy พันลำ การแข่งขัน Rip Bong การแข่งขัน Miss cannabis (ผู้มีความรู้เกี่ยวกัญชา) วิธีทำต้นโคลนและ Plant Medicines (โดยประธานของ Microclone Tissue Culture, Pure Food Gardening, Tangent Bioscience) กฎหมายและอนาคตกัญชาไทย โดยที่ในกิจกรรมต่างๆ จะมีการมอบรางวัล รางวัลหลัก 4 รางวัล ได้แก่ Best Indoor Hybrid, Best Indoor Sativa, Best Indoor Indica, Best Greenhouse นอกจากนั้น ยังมีการออกบูท ดีเจ และมินิคอนเสิร์ตจากวงศรีราชาร็อคเกอร์ภายในงาน พร้อมของว่างและเครื่องดื่ม ลุ้นรางวัลจากบูทต่างๆสมาคมกัญชาภูเก็ต ได้มีการจำหน่ายบัตรให้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยมีค่าบัตรเข้างานราคา 650 บาท (กรณีซื้อหน้างานราคา 850.-) ซึ่งบัตรมีคูปองมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ระหว่างงาน ทางสมาคมกัญชาภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมต่อ ส่งเสริม และส่งผลกระทบให้ทุกคน