ททท.พังงาเร่งทำตลาดระยะใกล้ดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่

พังงา -

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Amazing Thailand Mega FAM Trip to Phangnga 2023 ขึ้น ณ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2566 โดยจัดให้มีพิธีเปิดไปเมื่อวานนี้ (18 มี.ค.) มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน Welcome Reception : Amazing Thailand Mega FAM Trip to Phangnga 2023 พร้อมด้วยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. รวมถึงผู้บริหาร ททท. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม ณ โรงแรมลา เวลา เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยมีความยินดีที่จะเชิญนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แสนวิเศษของไทยตลอดทั้งปีแห่งการท่องเที่ยวไทย Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters นี้ โดยในปีนี้เรามีจุดมุ่งหมายเดินหน้าส่งมอบคุณค่าของการท่องเที่ยวไทยผ่านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ หรือ Experience-based-Tourism เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เติมไฟ และเติมความหมายบทใหม่ของชีวิตให้แก่ผู้มาเยือนทุกคน พร้อมมุ่งมั่นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand ให้แข็งแกร่ง ก้าวสู่การเป็น Responsible Tourism Destination ต่อไปขณะที่นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีหลายสิ่งหลายอย่างที่พร้อมมอบให้ผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมผจญภัย เช่น การเดินป่า การพายเรือคายัค ไปจนถึงการสัมผัสวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และการได้ลองชิมอาหารท้องถิ่น สโลแกนการท่องเที่ยว "Unseen Paradise" ของพังงาเป็นภาพสะท้อนข้อเท็จจริงที่ว่าพังงายังคงเป็นอัญมณีที่ซ่อนเร้นที่รอให้ทุกท่านมาค้นพบ นอกจากนี้ พังงายังคำนึงและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อปกป้องธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังต่อไปด้าน นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า สืบเนื่องจากการกำหนดให้ปีนี้เป็นปี Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters การจัดงานวันนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษที่ประเทศไทยได้ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัทนำเที่ยวจาก 12 ประเทศตลาดหลักในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จำนวนถึง 103 รายภายหลังจากที่ประเทศไทยได้เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นมา กิจกรรม Amazing Thailand Mega FAM Trip นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนทิศทางการส่งเสริมตลาดระยะใกล้ของ ททท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการขยายพื้นที่ท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง (Second Tier, Second to None) ผ่านการแนะนำจังหวัดพังงา ให้เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ จากนี้ คณะผู้แทนบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศจะได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและทดสอบสินค้าท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกาะปันหยี ถ้ำพุงช้าง ล่องแก่งสองแพรกเพื่อนำไปสู่การเสนอขายในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย โดยเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เช่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดพังงา ซึ่งภายหลังจบการสำรวจจะจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้จังหวัดพังงานำข้อมูลไปพัฒนาสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งได้จัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศ (Buyers) จำนวน 99 ราย และผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่พังงา (Sellers) จำนวน 50 ราย มุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายและนำไปสู่การเสนอขายในอนาคตต่อไปซึ่งแสดงความพร้อมและศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพังงาในความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ทำให้ธุรกิจน้อยใหญ่ในจังหวัดพังงาคึกคักมากขึ้น มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี