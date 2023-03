เตรียมพบกับการวิ่งที่ไม่เหมือนใคร KILORUN 2023 PHUKET “วิ่ง กิน เที่ยว เรื่องเดียวกัน” 25 มี.ค.นี้ คาดเข้าร่วมกว่า 1 พันคน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต น.ส.สุนีรัตน์ รุจิมาส รอง ผอ.ททท.ภูเก็ต นางพนัชกร ใจเย็น อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พ.ต.ท.กมลาสณ์ นิยมเขต รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน KILORUN 2023 PHUKET ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มี.ค.2566 นี้ เวลา 08.30 น. บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2566 ณ ลานมังกร สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อ.เมือง จ.ภูเก็ตโดยเลือกเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของเอเชีย โดยเฉพาะด้านอาหารพื้นเมืองจานเด็ดที่เป็น Signature ซึ่งความแปลกใหม่และความสนุกของกิจกรรมนี้ คือผู้แข่งขันจะมีความสุขกับอาหารจานเด็ดอร่อยๆ อย่างเต็มอิ่ม พร้อมชูกิมมิก 3 ช.คือ ชั่ง = ชั่งน้ำหนัก ก่อนเข้าแข่งขัน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศที่มีส่วนต่างน้ำหนักมากที่สุด ชิม = ชิมสุดยอดเมนูอาหารพื้นเมืองภูเก็ตรสเด็ด ที่ได้รับการันตีระดับมิชลินไกด์ถึง 17 เมนู และแชะ = ถ่ายรูปสวยๆ ตลอดเส้นทางที่วิ่งผ่านในย่านชุมชน 1.5 กม.ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีส ที่ผสมผสานความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสุดคลาสสิก พร้อมแลนด์มาร์กสวยๆ ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง (The Iconic City) ถือเป็นไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมนี้ อีกทั้งตามคอนเซ็ปต์การจัดงานที่ว่า วิ่ง กิน เที่ยว เรื่องเดียวกันด้าน นางพนัชกร ใจเย็น อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับอินเด็กซ์ฯ จัดกิจกรรม กิโลรัน (KILORUN) ด้วยเเนวคิดที่น่าสนใจ คือ เทศกาลงานวิ่งรูปแบบใหม่ไม่ซ้ำใคร โดยทุกเพศทุกวัยสามารถมาวิ่งและแชร์ประสบการณ์พิเศษร่วมกัน ไม่ว่าจะมาเดี่ยว มากับเพื่อน หรือมากับครอบครัว จะเป็นนักวิ่งมืออาชีพ มือสมัครเล่น คนไทย หรือชาวต่างชาติก็ตาม ซึ่งทางสมาคมฯ มั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติทั่วทั้งภูเก็ตมาร่วมงาน เพราะภูเก็ตนั้นโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยมนต์เสน่ห์ด้านอาหารที่ได้เลือกสรรวัตถุดิบอย่างประณีต ใส่ใจกระบวนการปรุงในทุกเมนู จนทำให้อาหารพื้นเมืองภูเก็ตมีรสชาติที่ยูนีค เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้น ภูเก็ตถือเป็น Phuket: City of Gastronomy ด้วยการได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร จากยูเนสโก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 เมืองทั่วโลก และภูเก็ตเป็นเมืองแรกของไทยและของอาเซียนที่ได้รับการยกย่องนี้ ด้วยเหตุนี้คนทั่วโลกจึงได้รู้จักภูเก็ตในอีกมุมมองหนึ่ง นอกเหนือจากการเป็นเกาะหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้น ภูเก็ตเป็นมากกว่า World Destination ผู้คนจะรู้จักภูเก็ตในนาม City of Gastronomy ซึ่งเป็นชื่อที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวภูเก็ตสำหรับผู้สนใจที่ต้องการสมัครเข้าร่วมงาน รับโปรโมชันราคาพิเศษเพียง 1,200 บาท แถมฟรีอีก 1 ใบสำหรับผู้ร่วมงานอายุไม่เกิน 12 ปี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงาน KILORUN 2023 PHUKET ทุกท่านมีสิทธิลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากสายการบิน Air Asia เส้นทางภายในประเทศ ฝ่ายชาย 1 รางวัล (จำนวน 2 ที่นั่ง) และฝ่ายหญิง 1 รางวัล (จำนวน 2 ที่นั่ง) มูลค่ารวม 40,000 บาท ด้วยกติกาง่ายๆ เพียงเพิ่มน้ำหนักและทำส่วนต่างน้ำหนักตัวเองให้มากที่สุดตั้งแต่จุด Start จนถึงเส้นชัย แค่นี้ก็ลุ้นรับรางวัลได้แล้ว