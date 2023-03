จากรากสู่โลก: เปิดหมุดหมายอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัฒนาสู่The University of Glocalization

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย จากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมืองความเป็นเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Transformation) ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรรม สงครามและการก่อการร้าย และที่สำคัญคือสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการสร้างสังคมวิถีใหม่/วิถีใหม่แห่งอนาคต (New Normal/Next Normal) ด้านหนึ่งได้นำมาซึ่งความร่วมมือของประชาคมโลกในการสร้างธรรมาภิบาลโลก (Global Governance) การให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ “” (Leaving No One Behind) ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีความถดถอยลงไปมากในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ทว่าในด้านหนึ่งก็นำมาซึ่งพลวัตและพลัง “” (Rewiring Globalization) “” (Deglobalization) มีการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ใหม่ของความเป็นรัฐชาติ/ท้องถิ่นภิวัตน์ (Localization) ที่เข้มข้นเด่นชัด และทำให้เกิดพื้นที่/ สถานีของการเชื่อมต่อและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเป็นโลกาภิวัตน์และความเป็นท้องถิ่น ที่เรียกว่า(Globalization + Localization) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ การแสวงหาทางเลือกใหม่ของการพัฒนา และที่สำคัญคือการนวัตกรรมสังคมสิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ผ่านการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมฯ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายและการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (2566-2570) ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่ มีธงนำเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นการใช้อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะสูง เพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังความรู้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวอย่างไรก็ดี บทบาทมหาวิทยาลัยในภาพรวม ยังมี “” ทำให้เกิดการตั้งคำถามเชิงคุณให้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ความต้องการอันหลากหลาย มีทักษะและสมรรถนะที่มากพอสำหรับโลกยุคใหม่ ด้วยคุณค่าและการปรับบทบาทเชิงสถาบัน การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในระบบให้ปริญญา ไม่มุ่งปริญญา และ/หรือแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปพร้อม ๆ กับการเป็น “” มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวแบบพลิกโฉม สร้างหมุดหมายใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์ สามารถเป็นกลไก-ฟันเฟืองขับเคลื่อนสร้างโอกาสใหม่ ๆ จากความท้าทายอธิบายต่อไปว่าบริบทดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยประการแรกคือ การกำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567” เป็นนวัตกรรมสังคมในความหมายของการสร้างกระบวนการทางความคิด แนวคิด วิธีการ กระบวนใหม่ นโยบาย และแนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหา มุ่งตอบสนองความต้องการสังคมในมิติต่างๆ และประการที่ 2 การกำหนดตำแหน่งแห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์มุ่งสู่การจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยมีพันธกิจที่สำคัญ คือ(1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ(2) วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(3) บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และ(4) พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลก หรือ The University of Glocalization จึงมีที่มาจากองค์ประกอบสำคัญของบริบทการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ การกำหนดตำแหน่งแห่งที่ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ และพันธกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในความหมายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เติบโตแข็งแกร่งเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนสู่การสร้างอัตลักษณ์และการรับรู้ในระดับโลกหรือสากล ด้วยกระบวนการนี้จะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายการเชื่อมต่อกับสังคม/ ชุมชน พื้นที่ (Social Engagement Plugin) เกิดนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่และอาณาบริเวณบนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอาณาบริเวณ การหนุนเนื่องสู่การเติบโต การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการพัฒนาประเทศในเชิงยุทธศาสตร์จากฐานราก (Development from Below) จากความร่วมมือของหลายภาคีพันธมิตร (Quintuple Helix) เกิดสะพานเชื่อมการรับรู้สู่สากลและพลังดึงดูดสู่พื้นที่ในรูปแบบบต่างๆ ขณะที่มหาวิทยาลัยก็โดดเด่นใน มีอัตลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลาง/ ความเชี่ยวชาญทั้งในแง่ประเด็น พื้นที่และการสร้างองค์ความรู้-ทฤษฎีจากฐานรากทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดหมุด“หมุดหมาย” (Milestones) การบริหารเพื่อขับเคลื่อนและมุ่งสู่ภาพอนาคตการเป็นมหาวิทยาลัยจากรากสู่โลกในเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 6 หมุดหมาย ประกอบด้วยกลยุทธ์และแนวทางสำคัญ ได้แก่ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรแบบผสมผสาน/บูรณาการข้ามศาสตร์ และหลักสูตรแบบ TSU Gen Next Academy สร้างทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ เช่น Dual Degree หลักสูตร 2+2 หลักสูตร 3+1 และ Pre-Degree ยกระดับหลักสูตรที่มีศักยภาพสูงให้ได้การยอมรับและรับรองในระดับนานาชาติ (International Accreditation) โดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ การตีพิมพ์เผยแพร่ในนานาชาติ โดยเน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สร้างการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ จัดตั้ง “ธนาคารหน่วยกิตมหาวิทยาลัยทักษิณ” (TSU Credit Bank) และจัดทำหลักสูตร TSU Sandbox พัฒนา “ผู้ประกอบการ” ด้านเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง การพัฒนาวิสากิจขนาดกลาง/ย่อม และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อความยั่งยืน ตามหมุดหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พัฒนานิสิตให้เป็น Glocal Citizenship การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สนับสนุนกิจกรรมรวมกลุ่มนิสิตและการแก้ไขปัญหา Lost Generation โดยมีทุน/ทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสม และพัฒนาการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤต และแสวงหาผู้เรียนใหม่ด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์และแนวทางสำคัญได้แก่ การวิจัยและพัฒนา “พื้นที่นวัตกรรมสังคม” (TSU Social Innovation Polis) จัดทำแผนงานวิจัย Area-Based, Issue-Based ด้วยแผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า สร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยตลอดเส้นทาง (Research and Development Impact Pathway) เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานและคุณค่า (Research Supply/Value Chain Management ) และประเมินความคุ้มค่าจากงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการวิเคราะห์ (SROI) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้วยกระบวนวิเคราะห์ตาม SRL/TRL เพื่อต่อยอดงานวิจัย สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย และศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและทักษะความสามารถนักวิจัยเป็นนวัตกรสังคมด้วยแนวคิด TSU Social Innovator ตามระดับ SRL/TRL สนับสนุนการร่วมมือกับต่างประเทศ สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่ สร้างแรงจูงใจ-เชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ใช้ สนับสนุนการเผยแพร่/อ้างอิงและความร่วมมือในระดับนานาชาติ ด้วย Live DNA Profile, TSU Publication Clinic, TSU Research Cafe เสริมความเข้มแข็งและการใช้ประโยชน์งานวิจัยและการแปลงเทคโนโลยี/ องค์ความรู้ “เป็นทุน”กลยุทธ์และแนวทางสำคัญ ได้แก่ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ (Research Utilization) การสร้างผลประโยชน์ร่วมจากงานวิจัยในอนาคต (Tech Seeker/ Tech Provider) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการ (Business Entrepreneur Shift Support and Training: TSU-BEST) และด้วยการระดมทุนเพื่อการประกอบการ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ และยกระดับมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วย Smart SME และ SMEs IDE พัฒนาอาจารย์/นักวิจัยที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรม ด้วยโครงการ TSU Talent Mobility Program, TSU Pre Talent Mobility, TSU-Academy และ Pre Seed Fun พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างเทคโนโลยี/นวัตกรรมด้วยการจัดตั้งอุทยานการบริการวิชาการกลยุทธ์และแนวทางสำคัญ ได้แก่ พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เน้นมิติด้านพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้ เป็นแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสร้างสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และปรับการให้บริการออนไลน์แบบ Metaverse บริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์กลยุทธ์และแนวทางสำคัญได้แก่ จัดระบบกลไกให้ทุกพันธกิจเพื่อรองรับความเป็นสากล ส่งเสริมการพัฒนานิสิตสู่สากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะ Strategic Partner และผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในระดับโลกในฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น U-Multirank, Scimago Institutions Ranking, The World University Rankings โดย Times Higher Education (THE)กลยุทธ์และแนวทางสำคัญ ได้แก่ สร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของมหาวิทยาลัย (Proud to be TSU Members) ด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรม การพัฒนาระบบงานให้เป็น Multi Generation การสร้าง Growth Mindset และ Outward Mindset สร้างการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายด้วย “พื้นที่กลาง” ที่เรียกว่า TSU Policy Lab ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พัฒนาไปสู่การเป็น Digital University พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ด้วยTSU Rebranding การสื่อสารแบบสองทาง และการสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะ พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยแนวคิดมหาวิทยาลัยในสวน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างพื้นที่เรียนรู้แบบเปิด และสร้างธรรมภิบาลและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมสร้างธรรมาภิบาล