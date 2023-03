“พาณิชย์” จัดงาน “Andaman Craft Festival” ที่ภูเก็ต ดึง “บัวขาว” – “แอนนา เสือ” สะท้อน Soft Power อวดสายตาชาวโลก ปั้นคราฟต์ไทยลุยตลาดของที่ระลึก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ (12 มี.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดงาน “Andaman Craft Festival” ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างแบรนดิ้งให้กับประเทศไทย ด้วยสินค้าหัตถกรรมไทย โดยมี บัวขาว บัญชาเมฆ” สะท้อนพลัง Soft Power ผ่านกางเกงมวยไทย และผ้าไหมสุดอลังการครั้งแรกของโลก ร่วมกับ “แอนนา เสือ” ประกาศศักดาแฟชั่น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม ณ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) จ.ภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนชาวภูเก็ต นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมงานอย่างคึกคักนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบและมีจุดแข็งของประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ เรื่องของอาหารที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมถึงความสวยงามและเสน่ห์ในด้านงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความได้เปรียบในทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จึงมีนโยบายในการผลักดัน Soft Power เพื่อขับเคลื่อน "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" สู่ระดับโลก โดยอาศัยจุดแข็งของประเทศ สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยมีความแตกต่าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงมอบหมายให้ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit นำงานศิลปหัตถกรรมไทยมาสร้างแบรนดิ้งให้แก่ประเทศ โดยดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดทางการค้าเชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะเป็นแรงหนุนให้สินค้า Soft Power ของไทยมีความได้เปรียบทางการค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวกลับมาคึกคัก และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องนายจุรินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า งาน “Andaman Craft Festival” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดการจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เป็นของขวัญ ของฝาก และของที่ระลึก เกิดการกระจายรายได้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ชาวบ้าน ชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต และในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 14 จังหวัดภาคใต้ด้วย จึงนับเป็นการใช้ประโยชน์ จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างแบรนดิ้งให้กับประเทศไทย เพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นถึงอัตลักษณ์คุณค่าความงดงามของหัตถศิลป์ไทย ให้ได้เกิดภาพจำของสินค้าหัตถกรรมไทยที่ร่วมสมัย เกิดความประทับใจและร่วมภาคภูมิใจในคุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมกันด้าน นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวเสริมว่า การจัดงาน “Andaman Craft Festival” ในครั้งนี้เป็นการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ คือ จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “Hand on the smile with Thai Craft” มอบรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนด้วยงานศิลปหัตถกรรมไทยและความเป็นมิตรของคนไทย สำหรับไฮไลต์ที่เป็นทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ของงาน เมื่อ “บัวขาว บัญชาเมฆ” นักชกแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยและโด่งดังไปทั่วโลกถ่ายทอดพลัง “Craft Power” ผ่าน “กางเกงมวยผ้าไหมไทย” สร้างความฮือฮาและเป็นที่กล่าวขวัญถึงของผู้มาร่วมงาน เพราะเป็นกางเกงมวยที่งดงามและวิจิตรมาก สร้างสรรค์ขึ้นจากผ้าไหมสีดำนิลของ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผสมผสานการปักสะดึงกรึงไหมแบบโบราณฝีมือชั้นครู เป็นงานที่ประณีตบรรจงปักดิ้นทองอย่างละเอียด ให้ความรู้สึกหรูหราสง่างามและเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่ใกล้สูญหายหาชมได้ยากยิ่งนอกจากนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลองเล่นการละเล่นแบบไทยทั้งมวยไทยไชยาและการเดินกะลา ทดลองทำงานคราฟต์ใน Workshop DIY / ร่วมทำและชิมเมนูอาหารไทย Soft Power ได้แก่ ผัดไทย-ส้มตำ-ขนมครก-ชาเย็น / เพลิดเพลินไปกับงานศิลปหัตถกรรมไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นกว่า 30 ร้าน และจุดที่วัยรุ่นสนใจมากเป็นพิเศษ คือ มุมถ่ายภาพ Craft Photo เป็นต้นปิดท้ายงานด้วยคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินชื่อดัง คนรุ่นใหม่ อาทิ วง MEAN , SPRITE , วง BAMM , เบล วริศรา และวาดฟ้า ไชยทัพ ที่นอกจากมาสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยเพลงสุดพิเศษแล้ว ยังสะท้อนพลังของการร่วมสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมไทยไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย