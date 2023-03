ส่องดูมีกิจกรรมอะไรบ้าง? ในงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ”

งานนอกจากจะเป็นการเปิดตัว Grand Opening เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการประกาศพื้นที่พิเศษและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์แบบ FOODS TALKS WALKS ARTS ให้ได้เข้าร่วมกันแบบชิคๆ ถึง 7 จุด ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ บริเวณถนนนครนอกย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จุดไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างมาลองดูกัน*เฉพาะวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-20.30 น.- พิธีเปิด Grand Opening ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. และผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาร่วมพิธีเปิด โดยมีการแสดง แสง สี เสียง ชุด “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” กำกับการแสดงโดย ‘ศุภักษร’ ผู้กำกับชื่อดัง บอกเล่าเรื่องราวของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมพลุดอกไม้ไฟเทคนิคพิเศษได้บริเวณท่าเรือต่างๆ ที่ใกล้บริเวณจัดงาน และสามารถชม Live สดได้ทาง www.facebook.com/DASTATHAILAND ตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น.1.กิจกรรม DASTA TALKS ล้อมวงคุย : ร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา17 มีนาคม 2566เวลา 09.00-15.30 น. ณ เวทีกลางโรงสีแดง- กิจกรรมเสวนาภายใต้การขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN)เวลา 15.31-16.30 น. ณ ห้องมรดกโลก- กิจกรรมเสวนา “บทบาทของ อพท. ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)”18 มีนาคม 2566 ณ ห้องมรดกโลกเวลา 13.30-14.30 น.- กิจกรรมเสวนา “มาตะ ลุ่มน้ำ” การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเวลา 14.31-15.30 น.- กิจกรรมเสวนา “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” (CBT) เครื่องมือสู่การสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเวลา 15.31-16.30 น.- กิจกรรมเสวนา “ควายปลัก” จากควายบ้านสู่ระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน19 มีนาคม 2566 ณ ห้องมรดกโลกเวลา 14.01-15.00 น.- กิจกรรมเสวนา “ข้าวสังข์หยด” สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเวลา 15.01-16.00 น- กิจกรรมเสวนา “วิถีคน วิถีโหนด” การยกระดับภูมิปัญญาสูู่ของมีค่าทางการท่องเที่ยวอย่างยืนเวลา 16.01-17.00 น.- กิจกรรมเสวนา “โนรา” การประยุกต์มรดกวัฒนธรรมสู่การอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์แบบร่วมสมัยติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ www.facebook.com/DASTATHAILAND2.กิจกรรม 'SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY'วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น.- นิทรรศการ 'SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY'- ชิมอาหารจานพิเศษในบรรยากาศสบายๆ จาก 'SONGKHLA CREATIVE CITY OF GASTRONOMY' และเมนูอาหารถิ่นจากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา3.ร้านคราฟท์วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น.- ชมและเลือกซื้องานคราฟท์จากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้งผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากลูกปัดโนรา ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ผ้าบาติก4.กิจกรรมการแสดงวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 เวลา 15.30-20.00 น.โครงการนาฏยรังสรรค์สู่ชุมชน ประจำปี 2566 : ชมการแสดงทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา17-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-18.30 น. (นิทรรศการต่อเนื่องที่จัดในวันพฤหัสฯ-วันอาทิตย์ จนถึงเดือนมิถุนายน 2566)1.นิทรรศการ ‘NORA SHADOW’ - ใต้เงาบรรพกาล โนรานาฏกร นำเสนอเรื่องราวของ "โนรา" ผ่านเลนส์ของศิลปะหลากแขนง เชื่อมต่อวัฒนธรรมโบราณกับโลกปัจจุบัน16-18 มีนาคม 2566 เวลา 19.00-20.30 น. (ต้องจองบัตรล่วงหน้า)2.ART ละครดังฝรั่งเศส แปลเป็นฉบับพากย์ไทยในการดูแลของ ‘ครูป้อม’ กำกับโดย ภัทรสุดา อนุมานราชธน โดยมีการเสวนาหลังการแสดงบัตรราคา 200 บาท บัตรนักเรียนราคา 100 บาท จองบัตรที่คุณกาน 082 894 149117-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น.1.นิทรรศการวิชาการสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา2.กิจกรรม “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)3.‘FOOD TRUCK IN OLD TOWN’ ชิมอาหารเทรนดี้ และบรรยากาศแบบฟูดทรักบุกเมืองเก่า17-19 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น.โซนกิจกรรม ‘สงขลาเข้าท่า’ : โซนกิจกรรม ‘สงขลาเข้าท่า’ : ร่วมทำ WORKSHOP เท่ๆ และชมสินค้าเก๋ๆ วิถีชุมชนเกาะยอ แบบ 'สงขลาเข้าท่า'17-19 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-21.00 น.นิทรรศการภาพถ่าย 'วิถีลุ่มน้ำ วิถีสงขลา' : ชมภาพถ่ายจากหลากหลายช่างภาพ สะท้อนวิถีแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเมืองเก่าสงขลา‘EXCLUSIVE WALKING TOUR’ เดินทอดน่อง มองเมืองเก่า (ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)18 มีนาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 น.1.เส้นทางท่องเที่ยว The City of Lagoon : ทอดน่องล่องเลสาบสงขลา สัมผัสวิถีชีวิตและความผูกพันกับสายน้ำของผู้คนในทะเลสาบสงขลา นั่งเรือหางยาวไปกับชาวประมง ร่วมให้อาหารปลาและชมทิวทัศน์อันงดงาม เรียนรู้และลิ้มรสเมนูอาหารพื้นเมืองแท้ๆ พร้อมดื่ม ด่ำกับบรรยากาศยามเย็นริมทะเลสาบสงขลา19 มีนาคม 2566 เวลา 16.00-20.00 น.2.เส้นทางท่องเที่ยว The Singora in Harmony : ยลวิถีเมืองเก่าสงขลาสัมผัสเรื่องราวความงดงามของการหลอมรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของเมืองท่าเก่าแก่แห่งนี้ ย้อนอดีตตั้งแต่สร้างบ้านแปงเมือง ถอดรหัสพหุวัฒนธรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดโบราณ ลิ้มรสมื้อค่ำเมนูพหุวัฒนธรรม และขนมโบราณโดยชุมชน ปิดท้ายด้วยการชมทิวทัศน์เมืองสงขลาแบบ 360 องศา บนดาดฟ้ามัสยิดบ้านบนติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วม EXCLUSIVE WALKING TOUR ได้ที่ www.facebook.com/DASTATHAILANDกิจกรรมน่าสนใจเยอะจัดเต็มแบบนี้ แต่บอกเลยว่าเข้าร่วมงานฟรีตลอดการจัดงานพลาดไม่ได้ ขอบคุณกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ จาก อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเครือข่าย