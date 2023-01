เปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์ภูเก็ต “The Spirit of Andaman” มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท พร้อมมอบสายสะพายให้ 20 สาวงาม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อคืนที่ผ่านมา (22 ม.ค.) กองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต 2023 ได้เปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์ภูเก็ต มงใหม่ “The Spirit of Andaman” พร้อมทั้งเปิดตัวสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน ที่ออกมาด้วยการโชว์เครื่องเพชร by KANYANAT Gems & Silk และมอบสายสะพายจากผู้สนับสนุนให้สาวงามทั้ง 20 คน โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังศณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ เจ้าของเครื่องเพชร KANYANAT Gems & Silk นายธีรศักดิ์ ผลงาม ผอ.กองประกวดมิสแกนด์ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต 2023 เข้าร่วม ณ โรงแรมรามาดา เจ้าฟ้า พลาซ่า27 ม.ค.นี้ เป็นการประกวดรอบตัดสินที่โรงยิม 4,000 นั่ง มาลุ้นกันว่ามงกุฎ The Spirit of Andaman จะลงที่สาวงามคนไหน