ยิ่งใหญ่! เวที “มิสแกรนด์ภูเก็ต” 2023 ฉลองครบ 10 ปี มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 20 สาวงามเก็บตัวทำกิจกรรม

เริ่มจากกิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 66 Phuket Grand Gala Dinner ซึ่งเป็นการจัดดินเนอร์หรู ร่วมรับประทานอาหารค่ำโดยเชฟยอดฝีมือที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารสุดพรีเมียม จากโรงแรม Ramada Plaza Chao Fah Phuket พร้อมทำความรู้จักสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คนอย่างเป็นทางการ ซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรม Presented by KANYANAT Gems & Silk ซึ่งทางเจ้าของขนเครื่องเพชรมูล 300 ล้าน จำนวน 20 ชุด มาจัดแสดง โดยให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน สวมใส่ให้เห็นกันชัดๆ นอกจากนั้น ยังมีการเปิดตัวมงกุฎใหม่ด้วย โดยปีนี้ทางผู้สนับสนุนได้ทำมงกุฎใหม่ มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทส่วนวันที่ 23 มกราคม - Best Walk by LAVYSH ร่วมตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์ในชุดต่างๆ ที่ถูกตัดขึ้นใหม่ทั้งหมด จาก 2 ห้องเสื้อชั้นนำของคนภูเก็ต ชุดผ้าปาเต๊ะ Yayee และ Chirapa Boutique ซึ่งแสดงแบบโดยผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง 20 คนวันที่ 26 มกราคม - เป็นการประกวด Phuket Young Queen และมิสแกรนด์ภูเก็ต 2023 รอบ Preliminary และวันที่ 27 มกราคม ทางผู้จัดได้จัดให้มีการประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต 2023 รอบตัดสิน โดยปีนี้จัดขึ้นที่โรงยิม 4,000 ที่นั่ง รับรองยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน นอกจากจะมีการประกวดแล้ว ยังมีคอนเสิร์ตให้ชมด้วย