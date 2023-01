เปิดตัวและให้บริการ “Drone Delivery Service” ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (9 ม.ค.) ที่ Villa Market โบ๊ท อเวนิว บริษัท อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีการเปิดตัว “Drone Delivery Service” หรือโดรนส่งของ-ส่งอาหาร ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จํากัด และบริษัท เอวิลอน โรโบทิคส์ จำกัด (avilon robotics) ผู้นำด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ได้ร่วมกันนำร่องเปิดให้บริการโดรนส่งของแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้สโกแกน We carry the future. โดยนายณัฐวุฒิ สัจจพุทธวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด น.ส.โสพิศ ภูสนาคม กรรมการบริหารบริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด และดร.ธนากร ทรัพย์สุขบวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวิลอน โรโบทิคส์ จำกัด ร่วมแถลงข่าว โดยมี นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด เข้าร่วมการเปิดตัวในครั้งนี้ได้มีการโชว์ศักยภาพของแอปพลิเคชันโดรน Delivery โดยสาธิตการนำส่งของจากวิลล่า มาร์เก็ท โบ๊ท อเวนิว (Boat Avenue) ไปโครงการชัมบาลา เเกรนด์ วิลล่า (Shambala Grand Villa)ดร.ธนากร ได้กล่าวต่อว่า โครงการนี้ถือเป็นก้าวหนึ่งที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยทางด้านเทคโนโลยีการขนส่งทางอากาศ และ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในภูมิภาค ถือเป็นมิติใหม่แห่งวงการ Delivery ในประเทศไทย เพราะนอกจากโดรนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการ และประหยัดเวลาเรื่องความสะดวกสบาย ยังมากกว่าการส่งของแบบธรรมดาอีกด้วยอย่างไรก็ตาม บริษัท เอวิลอน โรโบทิคส์ จำกัดมีแผนที่จะขยายขอบเขตการจัดส่งสินค้าผ่านโดรนไปโครงการอื่นๆ ของโบ๊ทพัฒนามากขึ้นในปี พ.ศ.2566 นี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโครงการเดอะเฟิร์ส (The First) โครงการคาซ่า ซิกเนเจอร์ (Casa Signature) และโครงการไฮด์อเวย์ โปรเจกต์เอฟ (Hideaway Project F) โดยเริ่มนำร่องการขนส่งสินค้าจากวิลล่า มาร์เก็ท ซูเปอร์มาร์เกต แหล่งรวมสินค้าคุณภาพพรีเมียม และสินค้านำเข้าหลากหลายจากทั่วโลก ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้อยู่อาศัยในโครงการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัดภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน จ.ภูเก็ตให้ก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ Phuket Smart City ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นั่นคือ “มุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เชิงการท่องเที่ยวและพักผ่อน เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนในพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทยขณะที่ น.ส.โสพิศ ภูสนาคม ผู้บริหาร บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโครงการ กล่าวว่า การเปิดให้บริการขนส่งสินค้าผ่านโดรน เป็นการขยายช่องทางการจัดส่งสินค้าของวิลล่า มาร์เก็ท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่คุ้มค่ามากขึ้นสำหรับพื้นที่จัดส่งที่ค่อนข้างไกลเมื่อเทียบกับการเดินทางแบบปกติ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ วิลล่า มาร์เก็ท ได้อย่างสะดวกสบาย และเหมาะสมกับความต้องการได้มากขึ้นสำหรับการให้บริการโดรนส่งของ ในอนาคต เชื่อว่าจะสามารถขยายไปธุรกิจอื่นๆ เช่น ร้านขายยา ร้านอาหาร หรือการส่งของอื่นๆ ไปจุดต่างๆ ในรัศมีที่กำหนดได้อย่างแน่นอน ซึ่งการบริการในลักษณะดังกล่าวเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับดีขึ้นในอนาคต เพราะเป็นการบริการที่สะดวก และรวดเร็ว