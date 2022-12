"ทีเส็บ" สร้างการรับรู้งาน Expo 2028 Phuket Thailand ผ่านกิจกรรม Future of Life ดึงชุมชนบ้านไม้ขาวมีส่วนร่วม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ จัดกิจกรรม Future of Life “อุตสาหกรรมไมซ์กับการพัฒนาพื้นที่” เพิ่มความพร้อมการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ และความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ EXPO 2028 Phuket Thailand โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ น.ส.อรสา โตสว่าง มูลนิธิบ้านอาจ้อ นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ขาว เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาวนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (ทีเส็บ) กล่าวว่า ปัจจุบันชุมชนมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต ในฐานะที่ตำบลไม้ขาว ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 Phuket Thailand ทีเส็บจึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนี้ผ่านกิจกรรม Future of Life เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางรองรับงานไมซ์ระดับโลกในระหว่างที่รอประกาศผลนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนบริเวณชั้น 2 ของโรงเรียนบ้านไม้ขาว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Expo 2028 Phuket Thailand อีกทั้งยังเป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับรองรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรมจิตอาสาด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “Volunteer Tourism เที่ยวปันน้ำใจ เที่ยวจิตอาสา” โดยมูลนิธิบ้านอาจ้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปะและการออกแบบ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชามาร่วมเป็นกลุ่มจิตอาสาในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับบ้านอาจ้อ คฤหาสน์อายุกว่า 200 ปีอันงดงามในพื้นที่ตำบลไม้ขาว ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นี่เคยเป็นจุดรวมพลของผู้คนในพื้นที่ซึ่งทำให้พวกเขารอดพ้นจากสงครามมาได้ ปัจจุบัน อังม่อหลาวแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของชาวจีนในภูเก็ต ควบคู่ไปกับร้านอาหาร บิบ กูร์มองด์ โดยมิชลิน ไกด์ อย่างร้านโต๊ะแดง บ้านอาจ้อ นอกจากจะใช้วัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นแล้ว ที่ร้านอาหารแห่งนี้ยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ผ่านการจ้างงานผู้คนในพื้นที่อีกด้วย และกลายเป็นปณิธานของมูลนิธิบ้านอาจ้อ ในด้านการสนับสนุนและพัฒนาตำบลไม้ขาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากกิจกรรม Future of Life แล้ว ทีเส็บยังได้จัดทำคู่มือ “การเดินทางแห่งความหมาย” (The Meaningful Experience) ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์โดยเรือสำราญขึ้น เป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก “โครงการพัฒนาสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมเรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านงานภูมิภาคใต้ในปี 2564” ที่ผ่านมา คู่มือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวความสุขกายสบายใจ (Well-being) สะท้อนความยั่งยืน (Sustainability) ผ่านความเป็นอยู่ของผู้คน ร้อยเรียงเล่าผ่านเส้นทางการสร้างประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และระนอง พร้อมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นเลิศรส สินค้าและบริการอันเป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และกิจกรรมด้านการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เหมาะแก่การเผยแพร่ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ต่อยอดไปสู่การสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ และสร้างเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป