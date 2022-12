“จังซีลอน” พร้อมเปิดแล้ว! เฟสแรก 16 ธ.ค.นี้ รับนักท่องเที่ยวไฮซีซัน คาดปรับโฉมใหม่เปิดครบทั้งหมด ธ.ค.ปีหน้า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

สำหรับโซนและร้านค้าที่พร้อมเปิดให้บริการในเฟสแรก ได้แก่ โซนเดอะโบทานิกา (The Botanica Zone) ที่อยู่ติดถนนป่าตองสาย 3 จุดเชื่อมต่อระหว่างโซนต่างๆ รวมทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยภายในโซนตกแต่งบรรยากาศในรูปแบบ “Color of Blooming Flowers” เพิ่มความสนุกสดใสด้วยดอกไม้หลากหลายสีสัน ทำให้การชอปปิ้งของคุณใด้สนุกมากยิ่งขึ้นโดยโซนนี้จะประกอบไปด้วย ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (Robinson) และบิ๊กซี (Big C) นอกจากนั้น ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้า เครื่องสำอาง และแอ็กเซสซอรีชั้นนำที่พร้อมเปิดให้บริการ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (Robinson) และบิ๊กซี (Big C) ชั้น 3 โรงภาพยนตร์ SF cinema, Banana IT, Kidzooona, Froggy’s Fun Park, True, Samsung, ttb and AISโซนเดอะจังเกิล (The Jungle) คืออาคารต่อเนื่องจากถนนป่าตองสาย 2 ที่เป็นทางเข้าหลักของศูนย์การค้า จึงเน้นการตกแต่งด้วยบรรยากาศที่มีความ “Authentic and Warm Welcome” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน ผสานความเป็นธรรมชาติเข้ากับงานสถาปัตยกรรมได้อย่างกลมกลืนและลงตัวในรูปแบบของ “Tropical Resort Mall” ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย สดชื่น เพิ่มเติมด้วย Pop Up Space ในรูปแบบของคาเฟ่ ให้ได้ชอปปิ้งได้สนุกยิ่งขึ้น โดยภายในอาคารนี้พร้อมเปิดให้บริการที่บริเวณชั้น 1 ประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ และ โซนเดอะเบย์ (The Bay Zone) ลานอเนกประสงค์กลางแจ้งใจกลางศูนย์การค้า โดยมีร้านค้าพร้อมเปิดให้บริการ ได้แก่ Shabushi, McDonald's และ KFCพบกับไฮไลต์ความบันเทิงและความสนุกสนานกับการแสดงโชว์สุดพิเศษ ภายใต้แนวคิด “The Flora Fairytale” ปรากฏการณ์เหนือจินตนาการที่เหล่าดอกไม้จะพากันเบ่งบานพร้อมกัน เพื่อเฉลิมฉลองให้ช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่รอคอย กับการเดินทางครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของ “จังซีลอน” พร้อมเปิดตัวนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่จะมาแจกความน่ารักสดใสให้ได้คลั่งรักกันทั้งจังหวัดภูเก็ต กับมินิคอนเสิร์ตจาก “โบว์ เมลดา สุศรี” ในวันที่ 16 ธ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ โซนโบทานิกา ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ตนอกจากนั้น สนุกไปกับการแสดง Percussion LED Drumline สุดมันส์จากวงต๊ะตึ้งโม้ง ในระหว่างวันที่ 16-21 ธ.ค.65 ร่วมลุ้นและเชียร์ไปกับ “World Cup 2022 Live” คู่เดือดในรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ บนจอ LED ยักษ์ขนาดใหญ่ ณ โซนเดอะเบย์ ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.65 เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขไปพร้อมกันกับกิจกรรม “Santa Troop & Show” ขบวนพาเหรดซานตาคลอสนานาชาติกว่า 10 ประเทศในชุดประจำชาติแสนน่ารัก ที่จะมาเดินรอบศูนย์การค้าให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันถ่ายภาพกันอย่างเพลิดเพลิน พร้อมส่งมอบความสุขผ่านการ “ให้” ไม่รู้จบในกิจกรรม “Christmas Carol” ร่วมฟังเพลงจากนักร้องประสานเสียงรุ่นเยาว์ ระหว่างวันที่ 22-25 ธ.ค.65 ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเพลงฮิตยุค 90 ในงาน “Christmas Party Back to 90’s Hits” กับนักร้องสาวเสียงคุณภาพระดับประเทศ “พริมาภา กรโรจนชวิน” หรือนก - KPN และสนุกสุดเหวี่ยงในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุดร้อนแรงกับ “Cabaret Show” ในวันที่ 31 ธ.ค.65 ต่อเนื่องความสนุกรับปีใหม่ 2566 กับการแสดงมายากลอารมณ์ดี “Clown Magic Show” ในวันที่ 1 ม.ค.66