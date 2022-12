กระบี่ร่วมฉลอง! นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยครบ 10 ล้านคน

กระบี่ -

วันนี้ (10 ธ.ค.) ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” เฉลิมฉลองโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยครบ 10 ล้านคน ตามเป้าหมายของปี 2565 ผ่านท่าอากาศยานสำคัญ 7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สนามบินสมุย และด่านพรมแดนทางบก 2 แห่ง ได้แก่ ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนหนองคาย อีกทั้งเป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ให้ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และประกาศความสำเร็จแบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว เตรียมเดินหน้าดันยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ 20 ล้านคนในปี 2566ทั้งนี้ การจัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางจิระวดี คุณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ททท. นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกระบี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ น.ส.นริสา ยี่สุ้น มิสแกรนด์กระบี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน AK 868 จำนวน 186 คน ซึ่งวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่โดย ททท. ส่งมอบบรรยากาศแห่งความประทับใจถึงนักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางมาประเทศไทยด้วย Soft Power of Thailand ชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผ่านการมอบชุดขนมทานเล่นที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดกระบี่ ที่เรียกว่า “อาลัว-หม้อแกง” โดยชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองทะเล จังหวัดกระบี่ และของที่ระลึกถุงผ้ารักษ์โลก Krabi Go Green และกระเป๋าใส่ของสไตล์ Upcycling มอบแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจและแสดงถึงความพร้อมของพื้นที่ในการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ตลอดจนส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในมุมมองใหม่ (Meaningful Travel) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว (Top of Mind) ต่อไปนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ถือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลักที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่เป็นอันดับ 2 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 มียอดนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสิ้น 23,499 คน โดยในเดือนธันวาคม 2565 สายการบินแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-กระบี่ เป็นวันละ 1-2 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 45 เที่ยวบินต่อเดือน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมพักบริเวณอ่าวนางเป็นหลัก เนื่องจากความพร้อมของอาหารฮาลาลและความสะดวกสบายในการขึ้นลงท่าเรือไปทัวร์ทะเลบริเวณอ่าวนาง นอกจากนี้ ยังชื่นชอบทัวร์ทะเลกระบี่ เช่น ทัวร์ 4 เกาะ ทัวร์เกาะห้อง และเกาะพีพี