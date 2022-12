เป็นไปตามคาด ภูเก็ตร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยครบ 10 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (10 ธ.ค.) จังหวัดภูเก็ตร่วมจัดงานเฉลิมฉลองนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ครบ 10 ล้านคน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” โดยที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ สนามบินภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นางพนัชกร ใจเย็น ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตองร่วมให้การต้อนรับสายการบิน Tui Airway เที่ยวบิน BY086 เส้นทางลอนดอน-ภูเก็ต เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยครบ 10 ล้านคน ในบรรยากาศแห่งความประทับใจที่ส่งถึงนักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทย ด้วย Soft Power of Thailand ชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีไทย และมอบของที่ระลึกผ้าบาติกพื้นถิ่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจและแสดงถึงความพร้อมของพื้นที่ ในการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพตลอดจนส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในมุมมองใหม่ (Meaningful Travel) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว (Top of Mind) ต่อไปโดยในส่วนของสนามบินภูเก็ต ยังร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอีก 2 สายการบิน คือ เที่ยวบิน BY 086 จากประเทศอังกฤษ เที่ยวบิน 6E 1763 จากประเทศอินเดีย และ DL7929/KE663 จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) รวมทั้งสิ้น 722 คนสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ท่าอากาศยานสำคัญ 7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสมุย และ ด่านพรมแดนทางบก 2 แห่ง ได้แก่ ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนหนองคายอย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่า ตลาดนักท่องเที่ยวอเมริกาที่เดินทางมาประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม-8 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 389,302 คน นิยมท่องเที่ยวเฉลี่ย 14-16 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปประมาณ 73,000 บาท ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ททท.ลอสแองเจลิส ได้จับมือกับสายการบิน Delta Air lines และ Korean Air (Co-Share) เพิ่มช่องทางที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาไทยได้ง่ายมากขึ้นผ่าน 17 Gateway ของทั้ง 2 สายการบินตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 857,930 คน มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 7.43 คืน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปประมาณ 40,000 บาท ปัจจุบันมี 2 สายการบินให้บริการจากสาธารณรัฐอินเดียเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ สายการบิน IndiGo ให้บริการในเส้นทางบินจากกรุงนิวเดลี และนครมุมไบ และสายการบิน GoFirst ให้บริการในเส้นทางบินจากกรุงนิวเดลี นครมุมไบ และกัลกัตตาขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 385,421 คน มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 16-18 คืน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปประมาณ 49,000 บาท/คน/ทริป ปัจจุบันมี สายการบินให้บริการจากสหราชอาณาจักรเข้าสู่ภูเก็ต ได้แก่ สายการบิน TUI Airways ให้บริการเที่ยวบิน 2 เส้นทาง (เฉพาะช่วงฤดูหนาว เดือน พ.ย.-มี.ค.) ได้แก่ เส้นทางลอนดอน (จากสนามบินแกตวิค) และจากเมืองแมนเชสเตอร์