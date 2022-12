ภูเก็ตเตรียมจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว 16-18 ธ.ค.นี้ ประกาศความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เมื่อเวลา13.00 น.วันนี้ (8 ธ.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “PHUKET CARNIVAL AT PATONG 2022” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท หาดป่าตอง จ.ภูเก็ตโดยการจัดงานในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานบางลา หาดป่าตอง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น ขบวนพาเหรด 17 รูปแบบ, การแสดงที่นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต, การประกวดลายสักบนชายหาด Tattoo on the beach กิจกรรมการวิ่งสุดเซ็กซี่และวิ่งเพื่อออกกำลังกาย sexy fun on the beach, การทำผ้ามัดย้อม, กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์บนชายหาด, การแสดง symphony band, วงดนตรีต่างๆ, Concert สุดมันส์และความบันเทิงจาก DJ EDM อีกทั้งการแสดงดอกไม้ไฟยามค่ำคืนอันตระการตา ตลอดจนการออกร้านขายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย