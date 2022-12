เปิดให้ชมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังก้องโลก “Igor Butman” ในงาน Jazz on the Beach หาดกะรน จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงมอสโก รัสเซีย เทศบาลตำบลกะรน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กะตะธานี กะตะกรุ๊ป Hello Phuket Service Nikorn Marine บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยแอร์เอเชีย และ Energy Absolute กำหนดจัดงานคอนเสิร์ต Jazz on the Beach เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความแน่นเฟ้นในโอกาสครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยและรัสเซียสำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตในจังหวัดภูเก็ต Jazz on the Beach วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ หาดกะรน (ใกล้สวนสาธารณะหนองหาน) เวลา 17.30-20.30 น. โดยมีวง The Jungceylon จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาร่วมเล่นเปิดวง และภายในงานมีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม