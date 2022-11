ประเทศไทยย้ำความพร้อมเสนอตัวเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ต่อสมาชิก BIE

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2565 ทีมประเทศไทยนำเสนอความพร้อม ครั้งที่ 2 (2nd Country Presentation) ในการเสนอเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo วาระปี 2027/2028 ต่อคณะกรรมการ Bureau of International Exposition (BIE) และประเทศสมาชิก 170 ประเทศ ระหว่างการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 171 (171st BIE General Assembly) ประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของไทยในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างความเชื่อมั่นในนามรัฐบาลไทยโดยวิดีทัศน์นำเสนอสาส์นจากนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นเวทีโลก (International Platform) พร้อมสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDGs) ซึ่งสอดคล้องกับ BCG Model ผ่านการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailandนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะทีมประเทศไทยให้ความมั่นใจต่อประเทศสมาชิก BIE ว่า การจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand จะสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาคมโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเวทีเพื่อสร้างเปลี่ยนแปลง สร้างความร่วมมือระดับนโยบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ เน้นจุดยืนของไทยในการสร้างดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (Harmony Index) และขับเคลื่อนแนวความคิดการดูแลโลกอย่างยั่งยืนผ่านแคมเปญหลัก คือ Planet Care Practice และ Nature First Mindset เพื่อนำไปสู่การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. เน้นย้ำความสำคัญเรื่องการจัดงานภายใต้แนวคิด Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity ซึ่งสะท้อนนโยบายและเจตนารมณ์ของไทย โดยให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญร่วมกันในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง People Planet และ Prosperity ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Living)ด.ญ.อัญช์ณฎา ลักขณา Phuket Young Ambassador อายุ 12 ปี ซึ่งเป็นผู้นำเสนอที่อายุน้อยที่สุดเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ (Future Generation) ที่ตระหนักถึงปัญหาของโลกที่เกิดขึ้น และเป็นตัวแทนในการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโต และพร้อมขับเคลื่อนและสร้างประชาคมโลกร่วมกัน ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองที่พร้อมเป็นแบบอย่างการสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน จะสร้างประโยชน์ในทุกระดับ