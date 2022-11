ททท.กระบี่อัดแคมเปญแน่นดึงคนเที่ยว จับมือพันธมิตรทำตลาดในประเทศ-ต่างประเทศ

กระบี่ -

นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ ได้แถลงแผนเพื่อสื่อสารทิศทางและแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของ ททท. ประจำปี 2566 จัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ และนายสุนทร ภูเก้าล้วน นายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ นางกุสุมา กิ่งเล็ก ประธานชมรมฮาลาลแอนด์มุสลิมเฟรนด์ลี่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนทั้งหมด 1,204,144 คน สร้างรายได้ 11,729.72 ล้านบาท ผู้ประกอบการมีการปรับตัว ที่พักทุกพื้นที่ได้กลับมาเปิดให้บริการ การเดินทางโดยรถ เรือ สายการบินเริ่มกลับมาสู่ปกติข้อมูลจากท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน ในเดือนพฤศจิกายนมีเที่ยวบินภายในประเทศให้บริการ 5 สายการบิน จำนวน 521 เที่ยวบิน จากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และสมุย ส่วนสายการบินระหว่างประเทศมีเที่ยวบินให้บริการ 3 สายการบิน จำนวน 64 เที่ยวบิน จากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) และรัสเซียนอกจากนี้ ยังมีสายการบินที่ได้ขอทำการบินและยืนยันแล้วคือ สายการบิน TUI Nordic เริ่มบินในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เส้นทาง Stockholm Arlanda, Copenhagen : Denmark, Lulea, Gothenburg : Sweden, Helsinki : Finland สายการบิน LOT Polish Airlines เริ่มบินวันที่ 21 ธันวาคม 2565 และ Flydubai เริ่มบินวันที่ 20 มกราคม 2566 เส้นทาง Dubai-Yangon-Krabi ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีของการท่องเที่ยวกระบี่ที่จะค่อยๆ กลับมาพลิกฟื้นและสดใสอีกครั้งการดำเนินกิจกรรมตามแผนตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2566 เช่น โครงการ “Krabi Wonder Weekday” เพื่อกระจายการเดินทางท่องเที่ยวจากช่วงวันหยุดไปยังวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์มากขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสคุณค่าและประทับใจในประสบการณ์พิเศษ รู้สึกน่าเที่ยว มีความเป็น Exclusive ในการท่องเที่ยววันธรรมดาด้วยการมอบคูปองมูลค่า 400 บาท แก่ให้นักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 4 คน ล่องเรือหางยาว Luxury Longtail Boat อัตลักษณ์ของกระบี่ที่นำมาเพิ่มคุณค่าด้วยการปรับให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายภายในเรือรับรองว่า ยิ่งล่อง...ยิ่งเลิฟ และจะหลงใหลในเสน่ห์ทะเล เกาะแก่งที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของกระบี่โครงการ “Krabi Savory หรอย” ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ทันสมัย เช่น ที่พักที่หรูหรา การล่องเรือ Yacht ชม Sunset สินค้า Wellness อีกทั้งกิจกรรมสำหรับกลุ่มสนใจพิเศษ เช่น การดำน้ำ ปีนผา SUP คายัค พร้อมสอดแทรกหลักการ BCG Model โดยปล่อยแคมเปญแรกวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้คือ “Happy Flight, Drive Safe & Save @Krabi” ซึ่งร่วมกับสายการบิน Bangkok Airways, Air Asia และบริษัทรถเช่าในสนามบินกระบี่ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค เส้นทางเชียงใหม่-กระบี่รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบการเช่ารถยนต์ขับขี่ด้วยตนเอง (Self-drive) ด้วยการมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวผู้หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปี เป็นต้นไป เพียงนำหลักฐานบัตรโดยสารเครื่องบิน Boarding Pass เส้นทางเชียงใหม่-กระบี่ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565-31 มกราคม 2566 จำกัดเพียง 400 สิทธิ แคมเปญ “Lady Go Green @Krabi” โดยร่วมกับโรงแรมที่เข้าร่วมลงนามปฏิญญาโรงแรมกระบี่ร่วมลด งดการใช้พลาสติก และชุมชนท่องเที่ยวสีเขียว ด้วยการมอบ Gift Voucher สำหรับนักท่องเที่ยวสตรีที่เข้าพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 2 คืน ใช้เป็นส่วนลดกิจกรรมการท่องเที่ยว Low Carbon เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ Amazing Krabi A-Z new Chapter นำเสนอประสบการณ์ผสมผสานอัตลักษณ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกระบี่ ผ่านการสื่อสาร A&Z เช่น D : Dream Island G : Go Green S : Sea Sun Sand R : Romantic ทั้งนี้ จะปล่อย Chapter แรกเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ Amazing Krabi S-E-A Chapter ด้วยการมอบ Gift Voucher แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 2 คืน ใช้เป็นส่วนลดสำหรับไปชมความสวยงามของทะเลกระบี่หรือผ่อนคลายด้วยการแช่น้ำพุร้อนเค็มแห่งเดียวของประเทศไทยที่ Amataya Wellness มากไปกว่านี้ได้ร่วมกับกลุ่มคาราวานรถยนต์ Big Bike ประเทศมาเลเซีย ให้จัดกลุ่มเข้ามาพักผ่อนและทำกิจกรรม CSR ที่กระบี่มากขึ้น หยิบยกสินค้า Halal เสนอขายความเป็น Holiday Halal and Muslim Friendly Destination ในการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Middle East ซึ่งจะมีสายการบิน flydubai ยืนสู่กระบี่ในปีหน้านอกจากนี้ ทาง ททท.ได้ทำแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์กระบี่ไปทุกช่องทางทั้ง Online/Offline เชิญสื่อมวลชน Travel Blogger/Influencer/KOL ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และตาม Lifestyle อีกทั้งสื่อสารให้กระบี่เป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ Trend ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ Work from Anywhere & Digital Nomad เที่ยวได้...ทำงานด้วย Workation พร้อมสัมผัสประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวไปตามช่องทางต่างๆสำหรับในประเทศไตรมาสนี้ ททท. ได้ร่วมกับสายการบิน Bangkok Airways เชิญ Blogger จากภาคเหนือมาชมความสวยงามของกระบี่ วันที่ 27-30 พฤศจิกายน และเชิญ Blogger จากภาคกลาง โดยร่วมกับสายการบิน Air Asia ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 อำนวยความสะดวก ททท. สำนักงานต่างประเทศในการจัด Media FAM Trip เข้ามาในพื้นที่ เช่น Blogger จากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมงาน TBEX Asia 2022 ที่ภูเก็ต และเดินทางต่อเนื่องมาท่องเที่ยวที่กระบี่ 19-21 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเขียนบทความนำเสนอนักท่องเที่ยวต่อไปททท.สำนักงานกระบี่ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดหรือเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Consumer Fair/Roadshow, Tradeshow ในพื้นที่เป้าหมายหลักในประเทศ เช่น หาดใหญ่ เชียงใหม่ และในวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา นำผู้ประกอบการประมาณ 30 คน เดินทางไปพบปะผู้ประกอบการที่ จ.สตูล เนื่องในโอกาสที่เปิดเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงลังกาวี-หลีเป๊ะ (สตูล)-เกาะไหง-เกาะลันตา สำหรับตลาดต่างประเทศ จะเข้าร่วมงาน Trade ที่สำคัญ เช่น งาน ITB Berlin 2023, Roadshow to Malaysia, Singapore เป็นต้นนอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรม Event/Festival : ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัด Event ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย ภายใต้แนวคิด Green Event เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด Krabi Go Green เช่น จัดตลาดนัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco Community Market งาน Krabi Food Fest : กินเปลี่ยนโลก Krabi Music Coffee & Craft เป็นต้น เชื่อว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ากระบี่ และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศจากภาคการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างแน่นอน