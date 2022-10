เตรียมความพร้อมต้อนรับเรือสำราญขนาดใหญ่ Spectrum of the seas เข้าภูเก็ตอีกครั้ง 29 ต.ค.นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ (27 ต.ค.) ที่โป๊ะท่าเทียบเรือป่าตอง จ.ภูเก็ต พลเรือโท อาภากร บุญแก้วคง ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 พร้อมด้วย นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการต้อนรับเรือสำราญขนาดใหญ่ Spectrum of the seas ที่จะแวะภูเก็ตและจอดเทียบท่าที่ป่าตอง เพื่อให้ผู้โดยสารบนเรือได้ท่องเที่ยวบนเกาะภูเก็ต เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 29 ต.ค.ที่จะถึงนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา เรือสำราญลำดังกล่าวได้เข้ามาจอดเทียบท่าที่หาดป่าตองเป็นครั้งแรก หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้โดยสารในเรือกว่า 4 พันคน และได้แวะเที่ยวภูเก็ต 800 กว่าคนพลเรือโท อาภากร บุญแก้วคง ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ เนื่องจากในวันที่ 29 ต.ค.ที่จะถึงนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แทนในการต้องรับเรือ สเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) เป็นเรือสำราญสัญชาติเอมริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ให้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19