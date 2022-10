มาถึงภูเก็ตแล้ว SPECTRUM OF THE SEA เรือสำราญลำแรกที่กลับมาเทียบท่าหลังโควิดคลี่คลาย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (24 ต.ค.) จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำโดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยเรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEA เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ จอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือหาดป่าตอง โดยเรือลำดังกล่าวขนผู้โดยสาร พร้อมลูกเรือ จำนวน 4,594 คน และ ในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่ลงท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ต จำนวน 800 คนน.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า การเดินทางเข้ามาเทียบท่าของเรือ SPECTRUM OF THE SEA ถือเป็นเรือสำราญลำแรกที่เดินทางเข้ามาเทียบท่าจังหวัดภูเก็ต หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดถึง 4,900 คน มีความสูง 18 ชั้น ภายในมีห้องพัก 2,137 ห้อง มีทั้งห้องอาหาร บาร์ สวนสนุก สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจร เรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารกว่า 4,594 คน มีผู้โดยสารรวม 55 สัญชาติจากทั่วโลก 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียและมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวบนเกาะภูเก็ตแบบ One Day Trip กว่า 800 คน ส่งผลดีต่อจังหวัดภูเก็ต ในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินทางด้วยเรือยอชตฺ เรือสำราญนั้น เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ที่ผ่านมา ททท.ได้ดำเนินการส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาตลอด โดยสถิติการเดินทางทางเรือในปี 2562 มีเรือสำราญเดินทางเข้ามา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 154 ลำ คนประจำเรือพร้อมผู้โดยสารรวม 485,598 คนจังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทางเรือสำราญ โดยเฉพาะการให้บริการทางการท่องเที่ยว สปา แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และแหล่งชอปปิ้ง ซึ่งสามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี และนี่จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้จังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง และต่อยอดไปสู่การเข้าเทียบท่าของเรือสำราญลำต่อไปในอนาคตอันใกล้