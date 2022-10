เปิดบ้าน OPEN HOUSE ‘งานทักษิณวิชาการ’ ประจำปี 2565 ม.ทักษิณโชว์ของดีเพียบ!

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ การจัดงาน OPEN HOUSE งานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรม OPEN HOUSE งานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2565 เป็นความร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในบริบทต่างๆ ของหน่วยงานคณะ และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่เพราะจัดงานในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ซึ่งมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานคณะ หน่วยงานต่างๆ กิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมแนะนำหลักสูตร และความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอน นำเสนอความก้าวหน้า การวิจัย การบริการวิชาการ พร้อมจัดแสดง สาธิต และอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่นักเรียน และประชาชน ขอเชิญชวนระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นอกจากนี้ยังมีงานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ TSU SOCIALINNOVATION FAIR 2022 แล ะงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 อีกด้วย สำหรับผลงานคณะ หน่วยงานที่ร่วมนำเสนอ อาทิคณะวิทยาศาสตร์ พบกับกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแนะนำหลักสูตร ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในอนาคตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กิจกรรมแนะนำหลักสูตร และการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย นิทรรศการแนะนำการออกกำลังกาย กิจกรรมสาธิตการผลิตยาดมสมุนไพรไทย และการตรวจประเมินดัชนีมวลกาย พร้อมการแนะนำด้านโภชนาการ ฯลฯคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พบกับนิทรรศการ TCD Showcase เกษตรกรยุคใหม่ สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมวิถีชุมชน การพัฒนาการผลิตไก่คอล่อนเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือจากปาล์มน้ำมัน พร้อมอบรมและสาธิตการสร้างร้านค้าและการขายสินค้า การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟัก จรรยาบรรณปศุสัตว์อาสาและการดูแลสุขภาพแพะเนื้อ พร้อมรับชมกิจกรรมประกวดแข่งขันหมากคุณภาพการส่งออก และการประกวดไก่คอล่อน กิจกรรม Open House เทคโนคาเฟ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบกับกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานของหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ การทดลอง Demo sofeware ในงานวิศวกรรมเครื่องกล การทดลองขึ้นรูปยางโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรม พร้อมแนะนำหลักสูตรของคณะคณะพยาบาลศาสตร์ พบกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการพยาบาล การใช้หุ่นตรวจร่างกาย การคลำปอดฟังท้อง การฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พบกับโครงการนวัตกรรมสังคมบนฐานเศรษฐกิจ ถิ่นโลกภิวัฒน์ ABI Glocalization กิจกรรมเปิดบ้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ การอบรมทำเบเกอรี่ต้นทุนต่ำ ขายราคาสูง อบรมทำโลชั่นบำรุงผิว อบรมทำลิปกลอส อบรมทำแป้งพัฟรองพื้น และกิจกรรม Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะคณะนิติศาสตร์ พบกับการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย กิจกรรมการแสดงศาลจำลอง และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนคณะศึกษาศาสตร์ พบกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และการแนะนำหลักสูตร การเล่นเกมส์รับของที่ระลึกสำนักคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์สำนักหอสมุด กิจกรรมแนะนำสำนักหอสมุด สาธิตการผลิตหนังสือทำมือ นิทรรศการอุทยานการเรียนรู้เพื่อชุมชน การเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านโรงเรียนสาธิตฯ บูธนิทรรศการ การแสดงสินค้าผลผลิตของนักเรียน “กระยาสารทสังข์หยด (Young Sangyod) และการแสดงดนตรี กิจกรรมการแสดงบนเวทีสถาบันวิจัยและพัฒนา พบกับงานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ TSU Social Innovations Fair 2022 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรนักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventor Award 2022” นิทรรศการ มหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้มหาวิทยาลัยทักษิณสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นภายในงาน TSU INNOVATIONS FAIR 2022 งานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในงานมีกิจกรรมเดินแบบผ้าปาเต๊ะผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ By Mintra โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ประกอบการร่วมเดินแบบ จำนวน 15 ชุด การจัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลงานเด่นผู้ประกอบการ Social Innovation จำนวน 10 ผลงานสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน พบกับ TSU2T for BCG Innovation Fair 2022 (ชม, ชิม, ช้อป, แชร์) แนะนำนวัตกรรมอาหารเกษตรมูลค่าสูง ผลงานตำบลภายใต้โครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยทักษิณ นิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากทีมนวัตกรตำบล มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้โครงการ U2T for BCG ณ ชันล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ แพลตฟอร์ม เผล้งหลา มาเก็ตเพลส