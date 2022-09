ดึงลิขสิทธิ์ระดับโลก จัดแข่ง “ศึกวิ่งฝ่าด่านวิบากชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค” 26-27 พ.ย.นี้ ที่ภูเก็ต นักแข่งทั่วโลกกว่า 5 พันคนเข้าร่วม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

วันนี้ ( 28 ก.ย.) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต Mr.Christian Norert กรรมการผู้จัดการ บลูทรี ภูเก็ต Mr.Mike Goodwin managing Director,Licened Markets Spartan Race Mr.Paolo Randone ,Deputy Managig Director of Blue Tree ,Phuket และ นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ เจ้าของลิขสิทธิ์รายการ Spartan APEC Championship 2022 ร่วมแถลงข่าวการจัดเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก “ศึกวิ่งฝ่าด่านวิบากชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค” รายการ “Spartan APAC Championship 2022” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย.25 65 ณ บลูทรี ภูเก็ต ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ตสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือบูรณาการจากหลากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยส่งเสริม และขับเคลื่อนให้เกิดงานนี้ขึ้น ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดในการก้าวสู่ความเป็นเมืองแห่ง การแข่งขันกีฬาและงานลิขสิทธิ์ระดับโลก ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของการสร้างระบบนิเวศน์สู่การเป็นพื้นที่รองรับการจัดงานมหกรรมระดับนานาชาติ และปูทางไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Specialized Expo ในปี 2028 ต่อไปด้าน นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ กล่าวว่า “การแข่งขัน Spartan Race ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค หรือ Spartan APAC Championship 2022 ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายการงาน Mega Events และ World Festival ผ่านการดึงงานลิขสิทธิ์ระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีฐานแฟนเบสจากทั่วโลก ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากความสำเร็จจากครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นพื้นที่การจัดงานเทศกาลการแข่งขันลิขสิทธิ์ระดับโลก วิ่งฝ่าด่านวิบาก Spartan Race ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิค ซึ่งถือได้ว่าเป็น soft power ที่จะมาช่วยปลุกและสร้างกระแส ในการเริ่มสร้างแนวคิด Wellness ในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ทางอบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยร่วมมือกับ บลูทรี ภูเก็ต และ หน่วยงานต่างๆ ในการรองรับชาวสปาตันและผู้ติดตามที่จะร่วมเดินทางมาเยือนกว่า 20,000 คนนายเปาโล แรนโดเน่ รองกรรมการผู้จัดการ บลูทรี ภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งวิบาก Spartan APAC Championship 2022 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 65 นับเป็นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลเต็มรูปแบบของ Spartan Race ครั้งแรกในเอเชีย บนพื้นที่จัดงานกว่า 500 ไร่ ของ บลูทรี ภูเก็ต โดยแบ่งเป็น 6 โซนหลักคือ โซนที่ 1 - Spartan Welcome Hospitality, โซนที่ 2 - Spartan Race Pack Collection, โซนที่ 3 - Spartan Expo & Oasis Cafe, โซนที่ 4 - Amazing Thailand Spartan “Beat on the Beach” Festival, โซนที่ 5 - Spartan Premium Lounge และ โซนที่ 6 - Spartan Obstacle Festival.นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์พิเศษ กิจกรรม Spartan Festival ที่มี Amazing Thailand Spartan “Beat on the Beach” Festival 2022 จากการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย ที่ระดมศิลปินและดีเจชื่อดังระดับประเทศและนานาชาติ มาร่วมแสดง live concert ท่ามกลางเวที แสง สี เสียง ระดับมาตรฐานสากล ต่อเนื่องด้วย Wet n Wild Party พร้อมอิ่มเอมไปกับอาหารกว่า 10 บูท ในรูปแบบ East meets West ในพื้นที่บลูทรี ภูเก็ต ในช่วงค่ำวันที่ 26 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ด้วยเช่นกัน