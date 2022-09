นักกอล์ฟจาก “นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย-ญี่ปุ่น” คว้าแชมป์กอล์ฟ “Asia Long Drive Championship 2022” ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ ( 18 ก.ย.) ที่บริเวณหลุมที่ 11 สนามกอล์ฟลากูน่าภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้มีการแข่งขันกอล์ฟตีไกลระดับเอเชีย ในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ รายการ “Asia Long Drive Championship 2022” ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัท Just Play Asia Sport management , secetory of asia long drive association และ international relation of Asia long drive association ร่วมกันจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟลากูน่าภูเก็ต อ.ถลาง โดยมีนักกอล์ฟ จากประเทศต่าง ๆ ขึ้นเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย จีน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศ รวมทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็นการแข่งขันในระดับ Open Division , Women’s Division และระดับ Master Division ชิงเงินรางวัลรวม 35,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเงินรางวัลที่สูงที่สุด และผู้ที่ชนะในการแข่งขันแต่ละรุ่นจะได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟตีไกลระดับโลกด้วยโดยมีนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต Mr.souhaib mishmish board director international relation of Asia long drive association และตัวแทนจากลากูน่าภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟทั้ง 3 ท่าน