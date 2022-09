“จุรินทร์” ดันส่งเสริมอาหารฮาลาลเชื่อมการค้าโลกมุสลิม พร้อมหนุนการค้าชายแดน

ปัตตานี -

วันนี้ (16 ก.ย.) ที่ห้องน้ำพราวบอลลูน โรงแรมซีเอสปัตตานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระกรวงพาณิชย์ เป็นประธานผ่านระบบ ZOOM เปิดงานพาณิชย์ Local Economy Coaching For The Successor เชื่อมการค้าโลกมุสลิมฮาลาล เพื่อผลักดันส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลาง โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมในกิจกรรม ทั้งยังจัดเวทีเสวนา Local Economy Coaching For The Successor เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชน ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เดินทางมาร่วมงาน ทั้งในพื้นที่ จ.ปัตตานี นราธิวาส และ จ.ยะลา จำนวน 1 พันคนนอกจากนี้ ทางด้านการค้าชายแดนใต้ทั้ง 9 ด่าน สามารถเปิดด่านได้ทั้งหมด ทำให้การค้าชายแดน พืชผลทางการเกษตร ไหลเวียนออกนอกประเทศ ช่วยดึงราคาในประเทศให้เพิ่มขึ้นสูงต่อไปได้ และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บริเวณด่านการค้าชายแดน ก็สามารถเดินหน้า และกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้ว