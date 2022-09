พบกับการแข่งขันสุดตื่นเต้น “เอเชียลองไดร์ฟ แชมเปี้ยนชิพ ซีรีย์” ครั้งแรกในประเทศไทย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (15ก.ย.) ที่ห้องประชุมโรงแรมบันยันทรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายณธีภัฒน์ น้ำเงิน กรรมการผู้จัดการ Just Play Asia Sport management , Shine liu general secetory of asia long drive association และ Mr souhaib mishmish board director international relation of Asia long drive associationนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันกอล์ฟ “เอเชียลองไดร์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2022” ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย โดยบริษัท Just Play Asia Sport management , secetory of asia long drive association และ international relation of Asia long drive association ร่วมกันจัดขึ้นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ก.ย. 2565 ณ สนามกอล์ฟลากูน่าภูเก็ต หลุมที่ 10 และ 11 โดยมีนักกอล์ฟ จากประเทศต่าง ๆ ขึ้นเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย จีน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ อีกหลายประเทศ รวมทั้งหมด 60 คนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ระดับ open / women / master ชิงเงินรางวัล 35,000 เหรียญยูเอส ซึ่งเป็นเงินรางวัลที่สุดที่สุด และผู้ที่ชนะในการแข่งขันแต่ละรุ่นจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกอล์ฟตีไกลระดับโลกด้วยอย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรุ่นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะตีแบบพบกันหมด โดยรอบคัดเลือกจะมีวันที่ 16 ก.ย.65 และ วันที่ 17 ก.ย.65 ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดแปดอันดับแรก จะเข้าไปในรอบรอง และในวันที่ 18 ก.ย.65 จะเป็นรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งในวันที่ 18 ก.ย.65 จะถ่ายทอดสดตลอดทั้งงานผ่านทางแพลตฟอร์มของเอเชียลองไดรฟ์นอกจากนั้นภายในงานก็จะมีพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมงานได้พบปะสังสรรค์ มีบรรยากาศความสนุกได้พูดคุยกัน และ จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube และ Facebook ของเอเชียลองไดร์ฟตลอดการแข่งขัน ซึ่งมีผู้ชมจำนวนมากนายณธีภัฒน์ น้ำเงิน กรรมการผู้จัดการ Just Play Asia Sport management กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีการเตรียมการมาประมาณ 2 ปี แต่ติดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด เดิมจะไปจัดการแข่งขันที่ประเทศจีน แต่ยังไม่สามารถที่จะไปจัดได้ จึงเลือกที่จะมาจัดที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องของสนาม และการเดินทางที่สะดวก และภูเก็ตเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแล้ว การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันกอล์ฟตีไกลที่ใหญ่ที่สุด และ คิดว่าจะจัดต่อเนื่อง 5 ปีด้าน Mr. souhaib mishmish board director international relation of Asia long drive association การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีความสำคัญมาก และเป็นรายการแรกที่มาจัดในประเทศไทย และเป็นการเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งชิงแชมป์โลกต่อไป ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีแชมป์โลกเข้าร่วมการแข่งขันด้วยในส่วนของประเภทผู้หญิง และ มีนักกีฬากอล์ฟที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเข้าร่วม รวมทั้งนักกอล์ฟจากประเทศไทยขณะที่ Mr.Shine liu general secetory of asia long drive association กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การแข่งขันตีไกลมีมานานกว่า 40 ปีแล้ว ที่ผ่านมาการแข่งขันมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกมีคนดูประมาณ 150 ล้านคน สำหรับการแข่งขันกอล์ฟตีไกล เป็นการแข่งขันที่มีความท้าทาย น่าตื่นเต้นกว่าการแข่งขันแบบ 18 หลุม กติกาเข้าใจได้ง่ายคือภายใน 150 วินาที (2.50นาที) ผู้เล่นสามารถตีได้ 6 ลูก ใครตีไกลได้ที่สุดผู้นั้นชนะด้าน นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในฐานะเป็นคนภุเก็ตรู้สึกดีใจที่มีการจัดการแข่งขัน “เอเชียลองไดร์ฟ แชมเปี้ยนชิพ ซีรีย์” ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทางด้านกีฬาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย และส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย เพราะนอกจากจะมีนักกีฬาแล้ว ยังมีผู้ติดตามมาด้วย